今天在NBA西區冠軍賽中太陽以84：80險勝快艇，將系列賽拉到3：1聽牌，再拿一場勝利就能闖進總冠軍賽，而此戰兩隊上演防守焦土大戰，到最後一刻竟然是用罰球來決勝負，讓球迷心臟都快跳出來，最後太陽靠保羅(Chris Paul)臨危不亂的罰球拿下最終勝利。

DEANDRE AYTON FOR THE WIN 😱



UNBELIEVABLE GAME WINNER!! pic.twitter.com/tcHwtzUcty — ESPN (@espn) June 23 2021

而今天太陽和快艇主將得分命中率都偏低，戴文布克(Devin Booker)拿下25分，但命中率只有36.4%，三分球更是5投0中，保羅18分4籃板7助攻，命中率也只有27.3%，外線3投0中，但除了快艇最後的罰球失誤，太陽今天是怎麼贏的，答案就是他們的當家中鋒艾頓(Deandre Ayton)。

艾頓今天發揮得非常強勢，應該說整個系列賽他都扮演非常重要的角色，今天他上場41分鐘拿下19分22籃板3助攻1抄截4火鍋，投籃命中率57.1%、罰球3投3中，撐起太陽整個禁區，不論是在籃板的保護、二次進攻、與後衛的擋拆配合他都執行得恰到好處，今天只差1分就能拿下雙20。

MONSTER game from Deandre Ayton to help the Suns go up 3-1 in the WCF 🔥 pic.twitter.com/mHzzMCtebd — SportsCenter (@SportsCenter) June 27 2021

另外防守端也非常拼命，送出4顆麻辣鍋，一度能拿下5顆，可惜被吹犯規，他在禁區與對方中鋒祖巴茲(Ivica Zubac)抗衡，兩人也是雙方命中率較高球員，說實話今天沒他們在禁區對決比賽會更加無聊。22籃板也是艾頓季後賽生涯新高，更抓下關鍵9個進攻籃板，含金量非常高，據數據統計，艾頓本場籃板在太陽季後賽史上排第三，僅次巴克利(Charles Barkley)的23和24顆。

而他低調樸實的打法也讓人想起「石佛」鄧肯(Tim Duncan)，禁區左右邊短距離投球、鉤射，適時空中接力和強硬防守，只能說在現今小球當道時期這種球風非常少見。他在整個季後賽出賽14場，場均打35.6分鐘，能拿16.6分11.4籃板，投籃命中率70.9%、罰球65.5%，對快艇四戰分別拿下20分9籃板、24分14籃板、18分9籃板、19分22籃板成績，命中率依序是71.4%、80.0%、69.2%、57.1%，今天還算最低的。