恐怖！新店10惡煞當街砸車擄人 男遭拖下車狂毆現場多處血跡

新店區今早擄人案，警方已尋獲2名被害人。（戴志揚翻攝）

新店警方迅速逮捕涉案歹徒。（新店分局提供）

新北市新店區24日大白天9時許，竟在鬧區巷弄發生當街砸車、砍人、擄人案件，不少民眾目擊拍下影片，只見10多名惡徒持刀棍砸車砸人，現場血跡斑斑相當駭人，不過在警車趕到前現場前，惡徒就跑光光，讓新店民眾忍不住表示，若是通報違停，保證拖吊車立馬衝倒現場，還每輛還配有警察。

這起案件發生在新店鬧區的民權路42巷附近，不少民眾目擊事件發生立即報案，但警方獲報到場時，早就一哄而散，只見到2輛被砸毀的車輛、開山刀一把及多處血跡，在現場的白色BMW轎車上，查獲一把空氣槍和3支手機。不過警方調閱路口監視器追人，案發3小時內逮捕6名嫌犯，另2名被害人也尋獲，全案將依妨害自由、毀損等罪嫌偵辦。現正擴大偵辦中。

此事在臉書社團《我們是新店人!! 好山好水，就是愛新店》引發熱烈討論，有民眾諷刺表示，「新店要打給亞X吧」、「跟亞X說有五輛車違停，五輛亞X就會立馬衝過來，每輛都還有配警察」、「沒被亞X拖過不是新店人…」、「連不是新店人，只要踏到新店裡，沒有人逃得出亞X的魔掌」。

「其實，案發現場離派出所很近…那個被電擊棒電的人，很慘~如果警察早一點到，他或許不用被電擊，也不會被擄走了……。民權路42巷，人口這麼密集的鬧區，旁邊就是捷運站，治安這麼差！叫老百姓如何安心？如果，家裡有小小孩，剛好在現場怎麼辦~~~煩請確實加強巡邏，給新店人一個安心的居住地，感謝！辛苦大家了！」。