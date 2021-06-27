為防範Delta變種病毒入侵，前國健署署長邱淑媞傳授，醫用口罩外再加上一層布口罩，可有效阻擋病毒的空氣傳播，防護力接近N95口罩。不過重症科醫師黃軒提醒，有2種人不適合，恐造成反效果，而且若戴錯順序後果更可怕。

【頭條開講特別精華】醫療口罩＋布口罩更有效減緩病毒傳播！邱淑媞教你雙層口罩怎麼戴？

有鑑於變種病毒出現後，許多超級傳播事件都跟空氣傳播有關，邱淑媞日前在《頭條開講》節目中分享，專家學者發現，醫用口罩的罩門就是沒有與臉貼合，因此要防範空氣傳播最好是戴N95口罩，或者醫用口罩外再加戴布口罩，可增加內層醫用口罩的密合度，並兼顧過濾功能。

不過重症科醫師黃軒在臉書粉專表示，大家都把重點放在可以戴兩層口罩，但其實最重要的是口罩的密合度，而不是戴了幾層。他也提醒，美國疾病管制暨預防中心CDC並不建議 2層都用同種類的口罩，例如：醫療口罩+醫療口罩，或是N95口罩 + N95口罩。

黃軒並點出，下列2大族群不適合戴多層口罩：

1. 免疫低下、重病者

一層醫療口罩加上一層布口罩，防禦力確實可能增加，只是兩層口罩容易悶熱，裡面的醫療口罩如果潮濕，又沒有及時更換，恐怕會影響防病毒效果，免疫低下及重病者，甚至恐引發更多細菌感染。

2. 心肺疾病患者

戴多層口罩，對於心臟衰竭病者、慢性肺病患者，恐會影響呼吸，因為兩層口罩除了容易悶熱、氣流阻力會增加，呼吸功能反而會更糟。

此外，黃軒強調，2層不同種類口罩的使用，戴的順序也很重要，內層應先戴醫療口罩，外層再戴布口罩，最主要的用意就是增加口罩密合度，若戴錯順序反而會導致防禦失效。