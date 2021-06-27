印度Delta變種病毒株傳入屏東社區，指揮中心27日證實目前已有12人感染該變異株。對於疫情從北部擴散至南部，前民進黨立委郭正亮表示，大家同島一命，不要搞政治，扣誰的帽子。但讓他覺得，這件事有2點值得大家深思，第一，屏東縣府是如何斷定，這波感染就是群聚，然後2村全部普篩，標準是什麼？第二，美國紐約時報報導，美國CDC在22日坦言，美國確診者有20.6%是Delta變種，但台灣的疫情指揮中心為何沒把美國列入高風險國家？他希望衛福部不要有外交考量，而是走公衛模式處理。

屏東縣長潘孟安。（本報資料照）

對於Delta疫情擴散，郭正亮今(27日)在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示(節目影片1:17:04處開始)，Delta比較可怕也是事實，北有萬華，南有屏東，大家同島一命，平衡南北民眾心理，也不要搞政治，扣誰的帽子，但他覺得，有2點值得大家深思。第一，屏東的司機確診日期是6月18日，屏東縣長潘孟安，決定2個村子做普篩的標準是什麼？他舉例，真正在屏東縣枋山鄉楓港、善餘兩村確診的人，他算了一下，可能不到8個人，縣府是如何斷定，這波感染就是群聚，然後2村全部普篩？今天為什麼會提出這些疑點，因為未來台南、高雄，可能也會有類似情況。

郭正亮指出，這波疫情感染力強到，倒個垃圾都會傳染，計程車司機載人怎麼不會傳染？他強調，當未知感染源已經在很多地方，政府要確定一個熱點，要立即做普篩的標準是什麼？彷山鄉2個村要做普篩，給外界的感覺是有一兩天的時間差，他覺得潘孟安是真的有猶豫，因為，他一定是在跟中央討論這件事，畢竟他是執政黨的執政縣市，跟台北市長柯文哲不同，柯文哲是在萬華就直接設快篩站了，潘孟安應該是覺得，要和大家討論，所以大家也可以看到，屏東的快篩站設立之後，設備是很標準的，比北農都要正式很多，顯然是和中央討論過了，也因此，潘孟安應該是在顧慮什麼標準要設快篩站，他覺得中央應該要給潘孟安答案。

第二，讓他非常憂心的是，美國CDC佛奇說，5月初時，美國確診只有1.3%是Delta，到了6月初的時候，變成9.5%，到6月22日變成20.6%是Delta變種，他質疑，疫情指揮中心把英國、印度、孟加拉、以色列等7個國家列為高風險國，那美國為何不列入？有多少國人去美國打疫苗？那些打完疫苗的人回來之後就不會得到Delta嗎？指揮中心怎麼可以不把美國列入呢？他希望衛福部不要有外交考量，而是從公衛角度去處理。