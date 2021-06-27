屏東枋山發生Delta變種病毒群聚感染，連帶愛文芒果也遭殃，網上甚至傳出「屏東芒果沾染病毒」的假訊息，因此出現退訂潮，對此，「抗疫女神」賈永婕晚間開直播當場開吃力挺，最正主播蔡尚樺也呼籲用行動力挺果農。

網傳因Delta變種病毒打擊屏東芒果買氣，知名作家龍應台聞訊後，即發文力挺果農，而今（27日）南下送醫療物資的賈永婕，接受《三立新聞》採訪，聽聞消息就直呼不可思議，認為大家應該要有智慧分辨真假消息，更直言「如果你相信『枋山芒果有毒』是真的，就代表你的腦袋有問題。」

蔡尚樺擔憂農民生計受影響，呼籲大家以行動支持。（圖／翻攝自臉書）

稍早賈永婕開直播分享今日南下送暖的心得，不但呼籲「唯一的敵人是病毒」，最後更當場直接拿出芒果吃，邊吃邊笑說：「不過這好像是一個台東的朋友寄來給我的，好好吃喔，不管是屏東還是台東，反正台灣的水果都好吃」，雖然吃的不是枋山芒果，仍不忘發聲力挺屏東。

而「最正主播」蔡尚樺27日也在臉書透露，最近剛收到兩大箱來自屏東枋山的芒果，每顆看起來都鮮紅欲滴香甜多汁，這些農民們付出心血辛勤栽種的果實，卻因網路不實流言煽動退訂，造成他們生計可能大受影響，讓蔡尚樺心疼說：「這一顆顆芒果背後承載的是一個個家庭，萬事皆起自人心，農民何其無辜？芒果又是何罪之有？」希望大家不要輕信流言蜚語，能趁著產季能一起支持小農。