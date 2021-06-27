六龜警分局陳姓偵查佐於6月24日晚間11時50分，假日喝酒後酒駕。警方對他做酒測，酒測值達0.25毫克，依公共危險罪嫌送辦。橋頭地檢署訊後，無保請回。但高雄市警察局對此相當重視，記陳一大過，專案報請退休。

警方調查，陳姓偵查佐於24日深夜駕駛自小客車，在旗山區旗屏一路酒駕停於路邊，經警方對他實施酒測，酒測值超過0.25毫克。旗山警分局於6月25日依公共危險罪移送，橋頭地檢署25日上午諭知陳員緩起訴處分，無保請回。

由於陳姓偵查佐於去年間曾因違紀案件，調至六龜警分局偵查隊內勤，並提列為教育輔導對象。警方指出，陳姓偵查佐這次酒駕，顯見輔導無效，由於陳是放假飲酒，且無肇事，自認犯錯，立即提出退休。

六龜警分局舉行考績委員會，將陳依《警察人員駕車安全考核實施要點》，記一大過議處，專案報請退休，以淨化警察團隊。

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