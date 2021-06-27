知名傳動控制系統大廠位於嘉義縣大埔美精密機械園區的廠房，晚間傳出一名工人作業不慎掉落高溫達80度度的潤滑油皂化池內，嘉縣消防局獲報趕到時，工人已脫困，不過雙腿及右手大面積2度燒燙傷，已送大林慈濟醫院救治中。
嘉縣消防局晚間10點22分獲報，大埔美工業區園區五路一間廠房內有工人受傷，救護人員抵達時，39歲男子已從潤滑皂化池被救起，正由其他工人協助沖洗降溫，經評估男子雙腿及右手大面積2度燒燙傷，不過意識清楚，生命跡象穩定，已送至大林慈濟醫院，公安意外事發經過待進一步釐清。
知名傳動控制系統大廠位於嘉義縣大埔美精密機械園區的廠房，晚間傳出一名工人作業不慎掉落高溫達80度度的潤滑油皂化池內，嘉縣消防局獲報趕到時，工人已脫困，不過雙腿及右手大面積2度燒燙傷，已送大林慈濟醫院救治中。
嘉縣消防局晚間10點22分獲報，大埔美工業區園區五路一間廠房內有工人受傷，救護人員抵達時，39歲男子已從潤滑皂化池被救起，正由其他工人協助沖洗降溫，經評估男子雙腿及右手大面積2度燒燙傷，不過意識清楚，生命跡象穩定，已送至大林慈濟醫院，公安意外事發經過待進一步釐清。
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