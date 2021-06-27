日前有網友在臉書社團貼出影片，一名機車騎士疑似不滿一名拾荒嬤，推著滿載拾荒物的推車，卡在路中間擋道，竟對她比中指，影片曝光後騎士遭到肉搜，據了解，騎士已當面向拾荒嬤道歉，而阿嬤則表示年輕人不懂事，早就原諒他了。

25日有網友在臉書《爆料公社公開版》PO出一段行車記錄影片，只見大馬路中，一名拾荒的阿嬤推著推車緩慢前進，堵住了後方其他車輛的通行，突然一輛機車竄出停到拾荒婦旁邊，騎士轉頭對阿嬤說了幾句話，離去時竟舉起左手比出不雅手勢，一舉一動全被行車記錄拍下。

影片曝光，騎士瞬間被網友肉搜，他也留言表示，真的對大家很抱歉，我也知道自己有錯在先，本來是好心想要幫忙，後來被阿嬤翻白眼之後，才會有後續動作，承諾會去幫忙。

事發地點在新北市板橋遠東路跟板城路口，TVBS找到這名70多歲的阿嬤。阿嬤表示，當時天氣熱車子推不動，騎士一直在後面趕她，說「塞車了啦，塞車了啦。」。不過，阿嬤說，事後騎士沿路問人找到她，一直跟她道歉、一直說非常對不起，「我原諒他了啦，不是什麼大事。」。還從塑膠箱中拿出毛巾、梳子等生活用品，說這些都是騎士買來送她的，自己也感到不好意思，只是小事情，感謝大家關心

據了解，這名拾荒阿嬤沒有家人沒有家，週一到週六都會到附近的回收場，把撿來的資源回收變現，每天賺3、40元過活。