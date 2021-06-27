《正常發揮》

屏東枋山近日爆發社區群聚感染事件，一名計程車司機確診Delta變異株後，經基因序列比對，證實感染源是從秘魯返台的一對祖孫。根據中央流行疫情指揮中心統計，60歲以上染疫個案，重症率高達35.8%。前民進黨立委郭正亮表示，前立委雷倩傳LINE給他質疑說，重症率高達35％，似乎並沒有特別針對他們來做基因序列，怎麼知道這裡頭沒有變種病毒呢？讓郭正亮看完嚇了一跳。

郭正亮在中天政論節目《正常發揮》(45:00)中表示，兩天前，雷倩LINE給他，說「台灣好像目前為止，都沒有做病毒基因序列，大約1、2個月了，都一直有境外入境感染，你怎麼知道他們不是變種病毒呢？」雷倩的意思是說，為什麼我們重症率會高達35％，如果他們沒有去做基因序列，為什麼都沒有特別針對他們來做基因序列？怎麼知道這裡頭沒有變種呢？如果這些入境的染疫者，不是在一進來就被發現，那可能會在社區裡面活動。

郭正亮接著表示，雷倩提出質疑，台灣病毒怎麼會這麼兇啊？怎麼會重症率高達35％呢？雷倩說，只有一招可以回答這個問題，就是做基因序列。郭正亮也質疑，為什麼只針對祕魯返台的這一對祖孫才做基因序列，這麼多國人從各個國家回來，可能他們有些從有Delta變種病毒病例的國家回來，比如巴西有一個病毒更凶，叫P病毒，上次也有兩個人從印度回台確診，那時為什麼不幫他們做基因序列，卻僅特別對祕魯返台祖孫做Delta基因序列，這很奇怪。