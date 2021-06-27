聯亞生技27日公布新冠疫苗UB-612二期臨床試驗期中報告，聯亞強調，疫苗安全性與耐受性良好，所有受試者未出現嚴重不良反應。而因在美、日兩大批外援疫苗的力挺下，府院有共識，國產疫苗上路時間已確定會往後延。媒體人吳子嘉曝光一份民調表示，有8成以上的民眾，都希望台灣的本土疫苗應按照國際的科學標準來執行；蔡政府應沒這個膽去跟8成的台灣民眾對抗。

針對國產疫苗上路時間往後延，美麗島電子報董事長吳子嘉27日在政論節目《新聞大白話》(4:16:26)中表示，看起來是轉彎了，但是這個政府似乎沒有信用，總統講的，院長不一定配合，衛福部長陳時中講話，今天講的話，明天又不一樣，而且談到疫苗的時候，從來沒有講過斬釘截鐵的答案。如今Delta病毒到了台灣，政府花錢去買的疫苗，還不知道在哪裡。

吳子嘉接著表示，美國規定，如果美國FDA要發EUA緊急授權給某一個疫苗的話，它有一個基本的條件，就是要說明保護力要幾趴。而要看到保護力，只有一種情況可看得到，做完三期試驗才看得到保護力，若不做第三期，就不知道保護力。他看過很多做到二期試驗後，進入三期就掛掉了，很多這種案例。

吳子嘉指出，他禮拜五要公布的美麗島民調，有8成以上的民眾，都希望台灣的本土疫苗應按照國際的科學標準來執行。他不相信民進黨的領導人，不管是蔡總統或是這些檯面上的官員比如行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中，他們沒這個膽去跟8成的台灣民眾對抗。