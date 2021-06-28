回憶殺》68歲老戲骨李立群過去常在微博跟粉絲互動，今年2月他親上火線，回應有網友批評他女兒交往黑人同學，「真給李立群老師長臉」，高EQ的他沒生氣，只淡定回說：「他倆分手一陣子了」，獲得網友一致好評。近期深夜李立群又轉發自己過往受訪影片，坦言家中也有千年難解的「婆媳問題」，只是她妻子很能忍，等到李母91歲高齡辭世，才鬆口過往受氣真相，讓李立群直言聽了差點昏倒。

李立群在大陸工作多年，去年因疫情在台灣跟女兒李元元接拍了《她們創業的那些鳥事》，李元元當時受訪直言不可能跟對戲的邱澤來電，自爆名花有主，「我男朋友是美國黑人耶！完全不同的style。」並表示跟男友是在LA進修時認識，兩人才交往幾天就她就返台，又自嘲：「如果角色交換，我可能是渣男」。

李立群和太太結婚多年。（圖／翻攝自李立群微博）

對此，李立群當時表示順其自然，只要開心就好，沒想到卻有網友亂酸：「真給李立群老師長臉。服，沒白去美國留學，一定很爽」，李立群也大方回：「他倆分手一陣子了。我女兒的初戀，妙哉！」，受訪時也說女兒有無限的未來，祝福她有更美好的人生。

李立群分享太太等李母91歲過世才鬆口過去受氣真相。（圖／翻攝自 Youtube）

李立群多年前和已故戲劇大師李國修二嫂的妹妹林麗欽結婚，兩人相識正是李國修牽的線，僅認識交往了8個月就結婚，夫妻倆生活平凡，形容「磕磕碰碰跑不掉」，而隨著年紀漸長，李立群也越能理解另一半的辛苦，上月底他更在微博聊到「千古難題」，分享過去上專訪自揭家中也有婆媳問題。

片中李立群接受主持人金星專訪，談到兒子、女兒，李立群眼中滿是驕傲，話鋒一轉李立群說：「我家的這個婆媳問題屬於經典」，李母思想傳統、個性強，早年還沒有做好兒子要娶妻的準備，所以當太太嫁進來時，李母無法接受，李立群又不想搬出去，林麗欽本來脾氣也很硬，但最終瞞著李立群全數吞下。

李立群大讚妻子太了不起。（圖／翻攝自 Youtube）

李立群嘆氣說自己過去糊塗，一心覺得跟父母同住才是應該的，直到母親91歲過世，「她（太太）才跟我講，我都快昏倒，我說妳（太太）太了不起了」。金星問：「媽媽不講道理到什麼份上能說嗎？」李立群苦笑說：「不能說，不能說」，只透露是經典，如果未來改寫成戲劇換上別的人名才能透露，並強烈呼籲大家如果未來家中發現老婆和媽媽關係有點不對，「趕快搬家！」