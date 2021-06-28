俗話說，人生不如意十之八九，即使一時失志、事業財運不佳，也不代表未來不會開運，只要持續打拚，就有機會翻轉命運！搜狐網命理專欄點名，生肖狗、羊、龍的人在下半年人財兩旺，風水輪流轉，可以擺脫早年不得志的情況，順利過上幸福美滿的生活。

▍1.生肖狗

生肖狗之人生來屬相五行土相輔，到了6月下旬陽氣旺盛，五行火旺構建火生土之局，下半年先是把窮神請出門，隨後人財兩旺，不僅有機會告別早期賺錢賺得十分吃力的狀況，可以開始享受不愁吃穿的富裕生活。另外，屬狗的人下半年會迎來大波桃花，愛情圓滿，注意保持平和的心情，別過於焦躁，只要在日常生活中把每一件簡單的事情做好，未來就能諸事順利，在各方面都將取得不錯的成績。

▍2.生肖羊

生肖羊之人屬相五行屬土，熬到6月下旬陰陽互根，月支五行火旺構建火土生財局，屆時身邊會不斷出現機遇，富貴享不盡，有機會成就豐功偉業。此外，屬羊的人在往後4個月脫單在即，除了會邂逅真愛，還能有機會成家添丁。建議屬羊的人別總想著快速賺錢，切記長期穩定才是王道，相信經過不斷進取，未來可擁有無比幸福的人生。

▍3.生肖龍

生肖龍之人屬相五行屬火，他們從不搬弄是非，喜歡竭盡所能助人，熬到6月下旬陰陽互根，月支五行木相助形成木生火之局，下半年將會要財有財，美好的人生就在不遠的前方等著你們。另一方面，屬龍的人在接下來2個月會屢屢得到賺錢的方法，別忘記做事前多多思慮，以防過於狂妄自大，相信水滴石穿，透過不斷努力必定能坐享富貴。