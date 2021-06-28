一場太魯閣號的重大車禍，撞出了負責人員的疏失、撞出了嚴重傷亡、撞碎了許多溫暖的家庭、也撞出了許許多多溫馨感人的故事。包括救難人員無日無夜的進出災難現場，在黑暗的隧道中，用盡辦法把傷亡者救出；也有來自四面八方的物資救援，希望給救難人員打氣；更有一群遺體修復師，憑著一顆炙熱慈悲的心、靈巧的雙手，為了為亡者守住最後尊嚴，都放下身邊工作趕去幫忙。

已經好久未見的張姐，那天看到她，感覺她瘦了。我問：「最近好嗎？」她苦笑著回答：「剛從花蓮回來，正在調適那股無形的壓力，希望趕快恢復。」

她本是外科急診室的護理師，後來投入修復工作的行列。認識她好多年了，因她喜歡我的手作布包，經常向我買去當禮物送人。時日一久我們變成朋友，她有需要時就會出現在我攤前。

聽她聊起這幾天的工作，讓我對她們的敬業與慈悲更加佩服。聽說當天她們的同仁一聽到這個不幸消息，連忙集合出發。雖因連假到處塞車，但當她們的座車在馬路上響起鳴笛，前面的車子都自動閃躲讓路，讓她們可以順利到達災區。

下了車，目睹到各式各樣的慘況，每個人雖是難過，但馬上調整心緒，穿好裝備立刻動手，希望儘快幫罹難者修復儀容，讓他們早日安息。

由於這次的遺體，都經過擦撞、擠壓，有很多不僅身上沾滿泥沙，還皮開肉綻的變形，甚至缺腿缺胳臂的。為了讓這些遺體能完整無缺，她們要幫忙清洗、縫合、填充、重建、化妝……諸如此類的繁雜動作，不僅會帶來修復的困難，也會增加完成的時間。每具大體都需要幾個人共同作業，大家分工合作，與時間賽跑。

在幫每位遺體修復之前，都會和家屬溝通，聽聽家屬的意見。每當聽到家屬很卑微的表示：「只要讓我們一眼就認得出來就好。」她們的心是刺痛的。怎麼能不盡心盡力，去達成家屬的微薄心願呢？

因遺體多，每個狀況不同，為了讓遺體在還沒變形或發出異味之前，能夠修復好，除了必須接力趕工外，還要祈禱著上蒼保佑，儘快找到缺失的部分，讓修復工作順利。

每當看到經過修復的遺體上了妝後，氣色變好了，加上穿著家屬送來的衣服，就像什麼事都沒有發生一樣，整個人變得寧靜安詳時，她們會很安慰，慶幸自己能在亡者的最後一程，做了最完美的服務。

她常說：「修復的工作是修復亡者的傷口，也能療癒家屬的哀痛。」雖然工作很辛苦，但是每一回，她都冷靜虔誠的面對。把對方當作親人，認真的用自己的雙手以及專業的技術，透過不同的動作和對方對話。在對方的信任下，做好每個環節，好讓對方以逝如靜葉之美，歡歡喜喜的踏上新的旅程。

那幾天，看到悲慟的家屬們，強忍著多日來的煎熬，陸續領著經過修復的遺體回家時，她們像完成重要工作般如釋重擔。她們也很感謝家屬們，在強忍著悲痛的漫長等待中，所給予的包容和肯定。

能夠在艱困的情況下，順利的完成任務是很感恩的。除了祝福往生者一路好走之外，也希望家屬們，在面對失去的同時，能靜下心來，儘快走出傷痛，恢復正常的生活。畢竟，日子還是要過下去。

本文作者:劉洪貞

(本文摘自 《講義雜誌6月號》)