前萬芳醫院院長、醫者診所心臟科名醫洪傳岳有三高，高血壓、高血脂和糖尿病，遵循醫囑打胰島素和服藥，每天吃兩餐，減重5公斤，換得糖化血色素、血壓、膽固醇控制達標，沒有併發症，悠然愜意生活。

●前萬芳醫院院長、心臟內科名醫洪傳岳是27年資深糖尿病病友。

洪傳岳出身醫師世家，台北醫學院畢業後，公費到英國留學，取得倫敦大學臨床藥理學博士學位，回國後在台北榮總服務，臨床看診和陽明大學教務繁忙，45歲時健康檢查發現高血糖，他找同學兼同事的新陳代謝科蔡世澤醫師，進一步做口服葡萄糖耐量試驗（OGTT）檢查，確診糖尿病。

洪傳岳剛開始靠飲食控制糖尿病，經過兩、三年，血糖轉為紅字，服用第一線降血糖藥物。過了50歲，高血壓和高血脂也找上門，醫師變病人，「我在門診開給病人吃的降血壓，降血脂藥，自己也要吃了。」

59歲時洪傳岳出任萬芳醫院院長，管理一家醫學中心職務繁重壓力大，作息不定，血糖日漸失控。加了1顆糖尿病口服藥，但服用後呼吸喘、腳踝水腫讓他很不舒服，精研藥理學的他知道這是水分儲積體內的副作用，「打胰島素吧，」蔡醫師建議。洪傳岳自此開始每天注射胰島素，搭配口服藥，很快交出漂亮血糖成績單。

●退休後睡飽晚起床，一天吃兩餐減重5公斤

2011年，洪傳岳卸下院長管理職，壓力少很多，然醫師也是人，也會慢慢變老，有病痛。在英文自傳《偶遇醫學與精子（Encounters with Medcine and Sperm）》他就專闢一章細數自己的三高、下背痛、肺炎、顏面神經麻痺，和壓力帶來的帶狀疱疹、腸躁症、口頰喉嚨粘膜潰瘍等大大小小病痛治療經驗。「身為醫生和病人，我學習、也告訴我的病人和慢性病和平共處。」

退休後，洪傳岳醫師經常和愛妻王富美出國旅行，圖為2017年赴不丹旅遊。(圖片來源 / 洪傳岳醫師提供）

退休後，洪傳岳真正落實把糖尿病當朋友的生活方式。

首先是睡眠充足，除了在萬芳醫院和醫者診所門診每週各一個門診，其他時間再也不用早起趕上班，壓力自然退散。

睡得飽晚起床，所以吃早午餐和晚餐，一天兩餐，有時中間會補充一點light meal（輕食），應酬少很多。飲食簡單的好處是體重減了5公斤，退休前72公斤，現在維持在67公斤，「每個人看到我都說『瘦了，精神很好』。體重減輕，對控制血糖很有幫助。」

至於運動，洪傳岳喜歡走路，每個星期走個4天，每次加起來約30～40分鐘，不拘泥走滿1萬步，路線換來換去，出國或島內旅行時就多走一點，「陪太太逛百貨公司也很很好啊，」他爽朗呵呵笑說。

同病相熟，他也能夠比較寬容地去看老病人的運動心態，「有些老人家就是不喜歡或者不習慣運動，有動就可以。還有用藥，我願意花更長一點時間，衛教拿慢性處方箋的三高患者，有哪些可能狀況、藥物副作用和處理方式。」

●打胰島素劑量愈來愈小，方便、針頭細不痛

洪傳岳每天打一針胰島素已經12年，從打24單位到現在打16單位，「身為糖尿病人，如果沒有胰島素，我今天不知道會變成怎麼樣，所以胰島素真正救了我的命！」他的糖尿病ABC（糖化血色素、血壓、血脂），現在都在目標值之內：糖化血色素 HbA1c 6.8％（一般控制目標是小於7），血壓、血脂肪正常，糖尿病合併症檢查也綠燈過關。

胰島素雖然是100年前醫學研究的成果，至今還是重要治療，而且現在胰島素針劑的藥物愈來愈濃，注射劑量愈來愈小，針頭也愈來愈細，打下去幾乎不會有什麼痛的感覺。呼籲糖友應聽從醫師建議，該接受胰島素注射治療就不要遲疑。

糖尿病關懷基金會執行長、振興醫院新陳代謝科主治醫師蔡世澤，是洪傳岳的主治醫師。他指出，糖尿病藥物治療百年來不斷進展，但胰島素仍居重要地位，不僅是第1型糖尿病的救命方舟，更是第2型糖尿病的經典選擇，足以運用於不同病人、病情，擔任糖尿病治療中「先發、中繼和救援」的角色。誇讚洪傳岳，「其實不管在國內、國外的糖尿病人對於注射胰島素，從起心動念到採取行動，常常有一段掙扎和時差。洪教授那時候經過討論，二話不說，馬上就開始打胰島素，具體展現『醫病共享決策』的奧義。」

●口服3種糖尿病藥物血糖仍無法達標 應注射胰島素

台灣現有230萬名糖尿病患者，國際研究證實，糖化血色素超過8.5％的糖友若能及早補充胰島素控制血糖，可有效降低心血管疾病風險。

麻煩的是，目前全台約有60～80萬糖友需要胰島素治療，當中卻僅40～50％使用胰島素治療。據統計，台灣第2型糖尿病患者中，近3成糖友使用超過3種以上的口服藥物，超過5成未達糖化血色素小於7的控糖目標。糖尿病衛教學會理事長王治元表示，第2型糖尿病患者若透過口服藥物控制血糖無效，會建議嘗試轉換胰島素治療。

台灣現有230萬名糖尿病患者，國際研究證實，糖化血色素超過8.5％的糖友若能及早補充胰島素控制血糖，可有效降低心血管疾病風險。(示意圖/Shutterstock)

●糖尿病治療3大進步，胰島素3大突破

中華民國糖尿病學會理事長黃建寧表示，糖尿病治療有3大進步：

1.口服藥物的作用機轉不斷更新。

2.針劑治療的種類也陸續發展各種機轉，例如GLP-1RA等劑型。

3.胰島素的演進，在糖尿病管理上更扮演了不可或缺的角色，使糖尿病的照護範圍，更拓展了血糖控制良好之外的價值。

胰島素發現100年來，為因應糖友的多元需求，胰島素不斷革新，從提煉方式、注射方式、劑型精進等3大突破，對糖尿病治療尤其具有指標性意義。

● 提煉方式的突破，解決了動物製劑造成的人體過敏問題。

● 注射方式：筆型針劑的發明，提升了方便性與降低疼痛感。

● 多元劑型：速效、長效、混合等多元劑型的發展，更提供了符合糖友們不同生活型態的彈性使用選擇。