臺灣疫情升溫，在等待打疫苗的同時，顧好自身免疫力還是長久之道。國際免疫營養學會(International Society for Immunonutrition ISIN)於2020年發出聲明，建議飲食要吃得多樣化、吃得均衡，這樣才能支持免疫功能；英國肯特大學2016年發表於《American journal of lifestyle medicine》期刊的研究指出，均衡飲食是增強免疫力並降低感染風險最務實的方式之一。

●營養攝取均衡 避免沉默性缺氧致命

食品營養中心許惠玉主任表示，防疫期間不能只是把自己關在家裡，更要特別注意飲食多樣化、攝取足量的營養素。若不幸染疫，免疫系統清除病毒時會促發炎因子、過氧化物質、細胞激素大量釋放，一旦無法平衡控制，常會造成「免疫風暴」或「沉默性缺氧」（快樂缺氧）等重症致命狀況。

●顧好免疫力 優良蛋白質為首要

因人體抗體主要是由蛋白質構成，若想要顧好免疫力，充分攝取優良蛋白質是非常重要的。許惠玉指出，雞蛋是臺灣最常見的優質蛋白質來源之一，除了含有豐富蛋白質，蛋黃中也含有豐富的維生素A、B1、B2和鐵、磷等礦物質，同時也是經濟實惠的營養食物。

●蛋殼顏色差異不影響營養 主要是母雞品種不同

坊間常看到白色或褐色蛋殼的雞蛋，其實蛋殼顏色差異是由於母雞品種不同，褐殼蛋與白殼蛋的營養成份並沒有差異。許惠玉亦額外說明，蛋黃顏色，除了品種遺傳的因素外，主要是飼料中所含色素成分多寡造成，營養成分差異不大；只要是健康雞生產的蛋，營養成分均相似。

●雞蛋含有卵磷脂 有助降低壞膽固醇

大家待在家裡的時間變多，活動的時間變少，除了腰圍容易多一圈外，也易產生三高的狀況，有些人也可能會擔心雞蛋含膽固醇的問題，事實上這幾年國際間已有許多研究證實，雞蛋含有卵磷脂，可使壞的膽固醇(LDL；低密度脂蛋白)降低；建議一般人平均每天可以吃一顆蛋。

●雞蛋保存要注意 烹煮前務必清洗乾淨

非必要不外出，若有採買物資的需求，最好一次購足量，減少外出頻率。雞蛋也可以一次採買大量，但須注意保存雞蛋的原則：

→一般傳統市場的常溫蛋：可以直接置於陰涼處保存，約可保存7～10天；若要置於冰箱保存，應先用乾布擦掉雞蛋表面粉塵再放入冰箱，最好不要先清洗再冷藏，因為用水清洗反而會破壞蛋殼上的保護膜，導致雞蛋變質，縮短保存期限。

→超市的盒裝冷藏蛋(非洗選蛋)：應置於冰箱保存，並注意保存期限標示。

→洗選蛋：可直接放冰箱冷藏。 從雞蛋產生出開始計算，生鮮雞蛋在室溫可以保存約1個月，在夏天等炎熱的天氣保存期限較短，但存放在冰箱可以延長保存時間。此外，雞蛋冷藏時記得鈍端朝上，因為雞蛋的氣室在鈍端，冷藏時讓雞蛋鈍端朝上、尖端朝下，可以避免氣室中的空氣影響雞蛋的新鮮度。

許惠玉提醒，雞蛋在烹煮前務必清洗，因為母雞下蛋的產道跟糞便排泄位置相同，蛋殼容易沾染雞糞，雞糞裡常有大腸桿菌或沙門氏桿菌等致病菌，料理前清洗可避免敲開蛋殼時，表面的病菌及髒污接觸到可食雞蛋。