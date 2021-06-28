正值壯年的林先生身體狀況大致良好，有天在公司用餐的時候，突然感到劇烈頭痛，隨後便失去意識。大吃一驚的同事們連忙叫了救護車，將林先生送到急診室。

「抵達急診室時，患者處於昏迷狀態，而且還有心律不整。」衛生福利部雙和醫院神經外科主任蘇亦昌醫師回憶，「這是因為身體承受極大壓力，進而誘發心律不整。」

檢查發現，患者的腦出血可能源自於腦動脈瘤破裂，蘇亦昌醫師指出，腦出血是非常危險的狀況，可能破壞腦部功能，導致失能、甚至死亡。與家屬討論後，神經外科醫師先動手術引流腦部血水，以降低腦壓。

患者的腦動脈瘤比較大，約1.2公分，蘇亦昌醫師解釋，為避免破裂的腦動脈瘤繼續出血，所以後續進行了微創腦血管介入治療。醫師先在腦動脈瘤裡填滿白金線圈，接著在腦動脈瘤開口處置放血管支架。

在細心照顧下，患者終於度過了危險期，漸漸恢復意識，也能開始進行復健。蘇亦昌醫師說，「經過一年多，患者復原得相當不錯，已經可以走路、騎腳踏車。」

●爆炸性頭痛、頸部僵硬，腦動脈瘤破裂極為致命！

「腦動脈瘤不是『腫瘤』，」蘇亦昌醫師指出，「腦動脈瘤是因為動脈某處的血管壁較脆弱，在經過血流衝擊下，像氣球一般漸漸膨大。」動脈瘤形成的時候，通常沒有明顯症狀，但是隨著動脈瘤越脹越大，便可能破裂出血。

人體動脈的血壓較高，當動脈瘤破裂時將造成嚴重腦出血，患者會感到爆炸性頭痛、接著是噁心嘔吐，頸部會變得很僵硬。蘇亦昌醫師說，「患者的脖子只要稍微向前彎就會痛得很厲害，所以頸部非常僵硬，一動都不敢動。」

腦部構造非常精密，腦動脈瘤破裂出血，可能讓患者失去意識、陷入昏迷，是性命垂危、非常緊急的狀況，即使經過搶救，仍可能導致失能、癱瘓、死亡。

(圖/照護線上提供)

腦動脈瘤的形成與動脈血管壁的健康有關，蘇亦昌醫師分析，危險因子包括老年人、高血壓、抽菸、飲酒過量、多囊腎、結締組織疾病等。若具有腦動脈瘤家族史，例如直系血親有1個患者，或旁系血親有2個以上患者，便要特別留意。

另外，假使身體其他部位有發現動脈瘤，代表患者患者的動脈血管可能因為某些狀況而比較脆弱，在腦部形成動脈瘤的機會也比較高。

較小顆的腦動脈瘤通常沒有症狀，至於較大顆的腦動脈瘤可能對周圍的神經、腦組織造成壓迫，而出現頭痛、複視等症狀。想要確認腦動脈瘤的存在，需要藉助影像檢查，蘇亦昌醫師說，腦血管磁振造影檢查能夠偵測到腦動脈瘤，且沒有輻射線。部分沒有症狀的患者是在健康檢查時，才意外發現自己有腦動脈瘤。

狀況緊急的時候，大多會使用腦部電腦斷層檢查，因為電腦斷層的速度較快，可以在短時間內獲得影像，幫助醫師擬定治療計畫。

(圖/照護線上提供)

確定診斷腦動脈瘤之後，會進一步評估其破裂風險，蘇亦昌醫師說，因為治療腦動脈瘤本身也有風險，所以需要綜合考量腦動脈瘤大小、患者年紀、身體狀況等各項因素，並與患者仔細討論。一般而言，如果腦動脈瘤破裂風險小於1%，可能會建議患者密切追蹤，假使腦動脈瘤破裂風險較高，便會建議介入治療。

在腦動脈瘤未破裂的狀態下進行治療，病況相對較好掌控，醫師、患者都能做較好的準備；倘若等到動脈瘤破裂，狀況將非常緊急，出血會對腦部造成傷害，發生各種併發症的機會也比較高。

●善用微創腦血管介入治療，拆彈解危

腦動脈瘤的治療，包括手術治療與微創腦血管介入治療。手術治療是由神經外科醫師打開頭顱，經由腦組織的間隙找到動脈瘤後，用血管夾將腦動脈瘤夾起來，蘇亦昌醫師說明，隨著醫學的進步，現在還可以採用微創腦血管介入治療。醫師會根據患者的狀況來決定治療方式，必要時也可以兩者合併使用。

進行微創腦血管介入治療時，醫師會由鼠蹊處穿刺股動脈，然後送入細細長長的導管，在X光輔助下，小心翼翼的讓導管通過蜿蜒的動脈延伸到腦動脈瘤的位置。「為了不要讓血液繼續衝擊動脈瘤，我們可以使用白金線圈栓塞，」蘇亦昌醫師說，「也就是利用白金線圈填滿動脈瘤，形成栓塞，讓血液無法進入。」

(圖/照護線上提供)

每顆腦動脈瘤的型態皆不太一樣，開口較小的稱為「窄頸動脈瘤」，開口較大的稱為「寬頸動脈瘤」，兩者的處理方式略有不同。窄頸動脈瘤只需填入白金線圈即可，蘇亦昌醫師說，寬頸動脈瘤則須在填入白金線圈後，放置血管支架，避免白金線圈掉出來。

除了白金線圈栓塞治療，現在還可使用「密網導流支架栓塞治療」，蘇亦昌醫師解釋，這是使用網孔很密的血管支架，可以有效阻擋血流進入腦動脈瘤，不會再對腦動脈瘤造成衝擊。醫師會根據腦動脈瘤的型態、大小、位置來決定適合的栓塞方式。

●筆記重點記起來

腦動脈瘤往往是在不知不覺中形成，隨著腦動脈瘤日漸膨大，破裂的風險也越來越高。蘇亦昌醫師提醒，腦動脈瘤危險因子包括老年人、高血壓、抽菸、飲酒過量、家族史、多囊腎等，利用腦血管磁振造影檢查能夠偵測到無症狀的腦動脈瘤。

倘若評估起來，腦動脈瘤破裂的風險較高，會建議介入治療。目前是以微創腦血管介入治療為主，可使用白金線圈栓塞治療、密網導流支架栓塞治療。

腦動脈瘤破裂會引發爆炸性頭痛、頸部僵硬，可能在短時間內昏迷、甚至奪命。若能提早發現、提早治療，有助於改善預後，降低失能的風險！