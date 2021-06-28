國內疫情持續爆發，中央疫情指揮中心日前宣布，三級警戒延至7月12日，消息傳出，不少民眾、商家叫苦連天，行政院6月24日拍板，住宅用戶6月不實施夏季電價，約1000萬戶受惠；服務業、農業電費得以減免，約75萬戶受惠，對於執政黨回應國民黨的建議，令國民黨感到欣慰。

國民黨主席江啟臣指出，樂見行政院聽到在野黨的呼籲，然而夏季電價僅六月暫緩有些為德不卒，因此他呼籲『今年應該整個夏季電價都要暫緩』讓人民好好防疫、減輕大家的負擔、擴大紓困的效益。

國民黨對於防疫政策深謀遠慮，黨主席江啟臣6月23日於中常會上表示，民進黨長期抹黑、扭曲擴大篩檢提議的側翼網軍，應該要深自反省。(圖／截自國民黨臉書)

事實上，身兼立委的江啟臣6月初即呼籲凍漲夏季電費，普發紓困現金，協助民眾度過難關，半個月後，經濟部才回應江啟臣的呼籲，再次顯示國民黨在此次疫情中的深謀遠慮和超前部署。

國民黨在這次疫情爆發後，不但時時刻刻監督政府，同時，也一再發揮超前部署的精神。例如去年2月間，在口罩之亂尚未發生前，新北市長侯友宜就曾提出口罩實名制政策，身兼國民黨立院黨團書記長及中常委的蔣萬安，也提出憑健保卡領口罩，當時還引發部分綠營的冷嘲熱諷。

除了在口罩政策「超前部署」外，國民黨幾位黨籍縣市首長在防疫工作也充分展現超前部署的精神，像是彰化縣長王惠美在5月14日就宣布縣內的夜市全部暫停營業，避免跨縣市的交流與傳染容易在夜市引發，進而成為防疫的破口，之後，其他縣市也紛紛跟進此政策。

台中市長盧秀燕在5月21日加碼宣布，全面禁止所有「內用」行為，違者處以罰鍰，避免因為民眾脫口罩而導致相互傳染。這項國民黨執政縣市的超前部署政策也立刻獲得其他縣市的響應。

台中市長盧秀燕開放孕婦可自由選擇疫苗接種品牌，台中市府會依中央規定，即日開放孕婦施打。目前台中市18家醫院有4千劑莫德納疫苗及AZ，孕婦可向醫院洽詢及預約，預計在本月底或7月初，美國送的莫德納疫苗也會配送至台中，除了18間醫院和衞生所之外，市府衛生局有「特約」的婦產科診所，都能讓孕婦接種。(圖／截自盧秀燕臉書)

同時，金門縣長楊鎮浯、台中市長盧秀燕也為孕婦請命，呼籲將孕婦列為優先施打疫苗的對象，國民黨也呼應，政府應讓孕婦優先施打莫德納疫苗，保護母胎安全，守護台灣的未來，之後中央的衛福部從善如流，跟進了這項呼籲。

金門縣長楊鎮浯(27)日於臉書表示，近日印度變異株入侵，為了堅守金門，只能限制台金航班來降低人流移動風險，請民眾體諒！(圖／截自楊鎮浯臉書)

此外，中央疫情指揮中心近日宣布實施「入境普篩」，嚴格要求國外入境人士檢疫期滿前1天需進行PCR檢測。對此，國民黨主席江啟臣6月23日在中常會上表示，國民黨早在1年前就提出相關主張，雖然整整晚了1年，但仍樂見疫情指揮中心亡羊補牢，這也證明國民黨才是真正的超前部署，民進黨及長期抹黑、扭曲擴大篩檢提議的側翼網軍，都應該要深自反省。

國民黨再次防疫超前，戮力顧台灣防疫部屬，盼民眾安心防疫。(圖／國民黨文傳會提供)

江啟臣批評，在這些國民黨的超前政策中，民進黨卻只要看到地方政府防疫主張與中央不同，就立刻膝蓋反射，先群起攻之，之後又緊接轉彎跟上，這類情形屢見不鮮。不但突顯出民進黨政治重於防疫的扭曲心態，更突顯指揮中心過度剛愎自用，缺乏溝通的事實，導致防疫政策「從中央主導變成地方先行」。

江啟臣強調，地方跟中央本應是夥伴關係，地方政府在第一線奮戰，當然需要有權宜應變的空間，疫情指揮中心若無法將地方政府視為夥伴，用溝通與理解面對地方執行的不同意見，不但無助防疫工作落實，更可能讓防疫政策淪為閉門造車。