【回憶殺】國際武打巨星成龍出道多年，合作的女藝人不勝枚舉，連外籍演員也不例外，像是1991年上映的《飛鷹計劃》，他與來自西班牙的女演員伊娃考伯（Eva Cobo De Garcia）有不少對手戲，甚至把女方的浴巾扯開，這一幕令影迷印象深刻。

電影《飛鷹計劃》是《龍兄虎弟》的續集，由成龍自導自演，片中背景設定於第二次世界大戰，成龍（飾 Jackie、亞洲飛鷹）、鄭裕玲（飾 地質專家Ada）、伊娃考伯（飾 漢斯副官孫女Elsa）和池田昌子（飾 非洲旅人桃子）到非洲沙漠尋找黃金的驚險故事，這部片充滿異國風情，大量聘請西方臉孔的演員，其中一位就是西班牙籍伊娃考伯，她留著俏麗的金色短髮，襯托立體深邃的五官，身材也高挑美麗，在劇中十分搶眼。

除了漂亮的外型被觀眾記得，伊娃考伯在電影中與成龍的互動戲，多年後仍常被提起，原來她當時剛洗完澡、包著紅色浴巾走出來，房間卻遭到兩個歹徒闖入，成龍為了化解危機，情急之下直接扯開伊娃考伯的浴巾，露出光溜溜的無瑕美背和結實曲線，歹徒的注意力瞬間被分散，成龍趁機搶走槍支、逆轉險境，但此舉引起伊娃考伯不滿，遭女方呼巴掌、痛罵一頓。

成龍把伊娃考伯的浴巾扯下，成功吸引歹徒的眼球。（圖／《飛鷹計劃》電影截圖）

伊娃考伯很氣成龍扯她浴巾。（圖／《飛鷹計劃》電影截圖）

除了伊娃考伯被扯掉浴巾，鄭裕玲在片中也犧牲色相露裸背，原來三人在房間裡遭到歹徒包圍，伊娃考伯靈機一動，學成龍拉下鄭裕玲的浴巾，再度靠此招化解危機；有趣的是，雖然不是成龍動手的，巴掌卻還是落在他臉上，讓大批影迷笑翻了。

鄭裕玲在片中被伊娃考伯拉下浴巾。（圖／《飛鷹計劃》電影截圖）

鄭裕玲在《飛鷹計劃》表現生動。（圖／衛視提供）

伊娃考伯雖然因《飛鷹計劃》在亞洲打開知名度，但她後來回到家鄉，陸續拍了幾部戲就沒了消息，根據《IMDb》顯示，伊娃考伯最新作品停留在2008年短片《219》，已長達13年沒再出現在螢光幕。