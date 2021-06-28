真正的快樂與富足並不是有錢就能買到，但虛榮心、嫉妒心強的人總是很喜歡與人進行比較，過度的慾望恐怕讓人變得貪婪，搜狐網命理專欄點名，生肖蛇、狗、虎的女性天生不容易滿足，她們個性虛榮，好勝心強且從不服輸，各方面都想比別人厲害。

▍1.生肖蛇

生肖屬蛇的女性頭腦聰明、精力充沛，但她們的虛榮心較為旺盛，往往喜歡和其他人比較，在任何事情上，她們都想比別人強，自認高人一等，甘願花大錢買面子，因此就連買衣服或鞋子都要挑選最好的。好在屬蛇女天生就有旺夫命，即使婚後也能過上奢華的日子。

▍2.生肖狗

生肖屬狗的女性一生都生活在別人的眼光中，受到人們的讚美和羨慕就是她們最得意的事情，反之，若聽到別人的嘲諷或被看不起，她們則完全無法接受，還可能一秒暴怒，所以在日常生活上，她們一定要住得好、用得高級。屬狗的女性對擇偶的要求也不低，必須肯為她花錢，否則一概看不上眼。

▍3.生肖虎

生肖屬虎的女性平時性格好強，不喜歡輸給別人，因此很喜歡和其他人進行比較，甚至還會對他人品頭論足。她們與人比較的範圍很廣，從外貌、事業、家庭，甚至是子孫都能成為籌碼，其中，她們對自己的孩子最有自信，恨不得24小時向人炫耀自己的後代有多優秀。