美國樂壇小天后蕾哈娜（Rihanna）與饒舌歌手速可達硬漢（A$AP Rocky）倆人目前正在交往中，近日（25日）在推特上曝光倆人準備要去夜店約會的影片，卻被一名保全拒絕於門外，引起許多網友的討論與回應。

日前（25日）蕾哈娜 (Rihanna) 和男友速可達硬漢（A$AP Rocky） 正在約會，她身穿一件粉紅色的洋裝，搭配一頂粉紅色的帽子，服裝造型在晚上相當地耀眼，影片中可以看到蕾哈娜 (Rihanna) 在一間夜店與保全對話，保全大聲地回答表示：「我不知道妳是誰!（ I don't know how you are!）」並要求出示身份證件，才能夠進入夜店裡面，蕾哈娜剛好未帶任何證件，倆人最後只好默默離開這間夜店。

Rihanna and A$AP Rocky denied entry at a night club in New York bouncers claim they didn't know who they are and requested ID. pic.twitter.com/b9PR61NfT8 — Musa Khawula (@khawula_musa) June 24 2021

蕾哈娜（Rihanna）為一名巴西歌手，全球唱片銷量超過3億張，並獲得8個葛萊美獎（Grammy Award）、12個全美音樂獎（American Music Awards）等等知名音樂獎項，並被《時代》雜誌入選為百大影響力人物之一，在2020年《Forbes》調查她身價已高達新台幣180億，是全球身價最高的女音樂家。

許多網友留言，並提出不同的看法。（圖/@khawula_musa 推特）

影片在網路上傳之後，已超過30萬人點閱觀看，不少網友提出不同的看法，並留言表示：「她已經很久沒有發行新專輯，並不指責這名保鏢不認識她」、「為什麼他們認為可以不用出示證件，就能直接進入夜店？！」、「這幾年蕾哈娜，將時間投入在時尚圈、商業圈裡」 「可能這名保鏢喜歡聽重金屬音樂，所以並不認識這名流行音樂小天后。」