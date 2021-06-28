中山高速公路北上約196公里處彰化縣路段昨天深夜發生3車碰撞事故，其中最前方一輛白色轎車後車廂遭撞得嚴重潰縮，造成車內後座2名乘客當場失去生命徵象，現場另有3人輕傷。

國道1號北上指標約196公里處彰化縣彰化市路段內車道，27日深夜發生一起3車碰撞事故，彰化縣消防局獲報緊急救護任務，立即派遣轄區大隊及彰化、東區、花壇、秀水分隊出動2輛消防車、6輛救護車趕往。

初步了解，現場為3輛汽車碰撞事故，最前輛為白色轎車，中間為深色休旅車，最末輛為深色轎車，消防局表示，人車抵達現場發現白色轎車後座2名乘客受困，指揮中心立即增派救援人車。

消防局表示，現場初步判定2名受困傷者意識不清、陷入昏迷，救災人員使用油壓器材破壞車體建立搶救空間，很快將患者脫困送醫並實施急救，不過坐在白色轎車後座的年約27歲女子及30歲男子都呈OHCA（到院前心肺功能停止）狀態，分送彰化秀傳、烏日林新醫院。

另外，白色轎車年約24歲謝姓女駕駛及前座28歲張姓男乘客都意識清楚、身體多處擦挫傷，分送彰化秀傳、烏日林新醫院；中間深色休旅車28歲趙姓男子意識清楚，送往彰化秀傳醫院；最末輛的深色轎車42歲陳姓男駕駛意識清楚，現場初步表示不願送醫。1100628