國道中山高北上358公里路段凌晨發生一起離奇死亡車禍，一名民眾不知為何騎腳踏車上國道，在中間車道被撞死，由於已明顯死亡，救護車沒有送醫。國道警方正在處理，釐清死者身份及肇事原因。

這起車禍發生時間約凌晨12點多，地點在中山高北上358公里楠梓路段。由於天雨，加上夜色昏暗視線不良，騎腳踏車上國道的民眾疑似被轎車閃避不及撞死、肢體破碎無法辨認，由於死者身上沒有證件，警方將報請地檢署相驗釐清。