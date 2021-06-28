離奇車禍！民眾騎腳踏車上中山高遭撞死 肢體破碎難認 05:542021/06/28 中時新聞網 高德順 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 民眾騎腳踏車上國道遭撞死。圖為中山高北上事故附近路段。(翻攝國道攝影機) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道中山高北上358公里路段凌晨發生一起離奇死亡車禍，一名民眾不知為何騎腳踏車上國道，在中間車道被撞死，由於已明顯死亡，救護車沒有送醫。國道警方正在處理，釐清死者身份及肇事原因。 這起車禍發生時間約凌晨12點多，地點在中山高北上358公里楠梓路段。由於天雨，加上夜色昏暗視線不良，騎腳踏車上國道的民眾疑似被轎車閃避不及撞死、肢體破碎無法辨認，由於死者身上沒有證件，警方將報請地檢署相驗釐清。 看牙、外出透氣、騎車未戴口罩 高雄警2天連開11張罰單 台南市支援防疫臨時人員未納疫苗施打 民眾黨質疑有染疫風險 #民眾 #騎腳踏車 #中山高 #撞死 #肢體 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 慣竊偷完車又偷熱水器 回收廠露行蹤遭逮 11:492021/06/26 社會 阿里山車流零星 太平老街遊客少 04:102021/06/27 地方新聞 同空間15秒恐染Delta 醫憂「2問題夾殺台灣」籲時間賽跑 18:152021/06/26 生活 新北3業者疑哄抬酒精價格 送檢調偵辦 04:102021/06/27 焦點要聞 男搶3台血氧機夾「小綿羊」測出88崩潰 ICU醫3招辨真偽 08:152021/06/27 生活 疑哄抬酒精價格 新北2新莊1土城業者移送檢調查處 13:222021/06/26 生活 社評／歡迎B3W與一帶一路良性競爭 04:102021/06/27 焦點新聞 G7提議和平解決兩岸問題 宋楚瑜：務實處理未來 12:512021/06/27 政治 疫苗殘劑之亂惹民怨 王世堅看到這件事怒轟4字 17:492021/06/27 政治 講話常忘詞？８症狀小心正在「腦退化」 09:132021/06/27 健康 詐團想出國 行騙兼打疫苗 04:102021/06/27 社會新聞 社會熱門新聞 愛爾蘭籍男猝死西門町街頭 採檢後確診4員警急篩 - 社會 女子在高雄派出所前拍全裸照 分局長氣炸下令抓人 - 社會 台灣大道防疫期馬路變競速場 台中警4天開713萬餘罰單 - 社會 正妹穿「真理褲＋低胸背心」幫撿銅板 外送員暖哭：這單是小確幸 - 社會 外籍男猝死西門町畫面曝光！突「詭異歪斜」癱倒馬路拖鞋噴飛 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。