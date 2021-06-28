中央氣象局對台中以南八縣市發布大雨特報。(氣象局)

中央氣象局對台中以南八縣市發布大雨特報。西南風影響，易有短延時強降雨，今(28)日臺中以南地區有局部大雨發生的機率，請注意雷擊及強陣風。

今天西南風仍強，南部出現陣雨或雷雨的機率高、時間長且範圍廣，中部及苗栗也會有陣雨或雷雨，不過降雨較為局部、短暫，中南部仍容易出現短延時強降雨及局部大雨，尤其南部清晨前甚至有局部豪雨發生的機率，請多留意，其他地區則為多雲到晴，午後局部地區會有些短暫雷陣雨並伴隨較大雨勢。

今天中南部高溫在３０至３２度，北部及東半部約３３至３５度，大臺北及花東有３６度以上高溫發生的機率，東南部有機會出現焚風。今日花蓮縣縱谷，臺北市、新北市盆地，臺東縣地區為黃色燈號，天氣悶熱請多補充水分。

根據環保署空氣品質預報資訊：今天各地擴散條件佳，且迎風面中南部地區降雨機率高，空氣污染物受降雨洗除作用影響，空氣品質良好。北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖為「良好」等級；馬祖為「普通」等級。