台灣疫情3級警戒後，酒店、茶室、按摩店等八大行業已經歇業1個多月，連帶影響逾10萬名相關工作者的生計，由於這個族群幾乎沒有勞保，因此既無法領取紓困金，也不具紓困貸款資格。為了求生，有「1樓1鳳」的阿姐向地下錢莊借錢度日，以債養債；有酒店妹則看上情色市場報酬較高的澳洲，揪團伺機前往當地，要把沒賺到的一次通通撈回來！

「除非疫苗多到有剩，不然我們這種在八大上班的，短時間之內要打到疫苗沒這麼簡單；政府現在規劃公費疫苗接種對象10大順序（10大類別），當然沒有我們，就算增加疫苗優接種對象，我們也不可能被選上，不知道要排到哪一年？」20歲的酒店妹小薇（化名）大嘆。

小薇目前是台北市某家便服酒店的小姐，自從5月15日疫情3級警戒、八大行業得暫時歇業後，她已經留職停薪1個多月，完全沒有收入。「我是老么，哥哥、姊姊不太爭氣，爸爸、媽媽年紀也大了，沒辦法工作，我們家被列為中低收入戶。我為了改善家裡的生活，1年多前在朋友介紹下到酒店上班，平均1個月大概賺10萬元，但扣掉房租，爸爸的醫藥費和家裡的開銷，其實存不到什麼錢。」

小薇說，雖然去年也有疫情，但至少酒店還可以開門營業，當時就算生意受到影響，頂多只是少賺一點，「今年完全不一樣，疫情再這麼燒下去，我們八大行業不知道何時才能開門做生意？我無法領到任何勞工紓困補助，也不能辦理勞工紓困貸款，真的很慘，根本不知道怎麼過活？只能先打打零工。」

「我們一票姐妹已經說好，等到打完疫苗，澳洲也開放觀光後，就要飛去那邊賺錢，把沒賺到的補回來。」小薇說，澳洲情色市場的待遇比台灣高出好幾倍，雖然人生地不熟，很有可能被騙，但大家還是願意要賭一把，「留在台灣，即使未來疫情緩和，八大行業可以開門做生意，也難保不會疫情再起，又得歇業。」

在便服酒店上班的小薇和諾兒大嘆，因為疫情使得酒店暫時歇業，她們也無法領取政府紓困補助，只能暫時打零工。（圖／張文玠攝）

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