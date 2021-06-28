疫情持續蔓延，許多行業被迫暫停歇業，其中以八大行業最為弱勢，因為多數八大行業工作者都是無法領取政府紓困及辦理貸款的一群。年僅19歲的諾兒（化名）是一家便服酒店坐檯小姐，自5月15日因為疫情使得全台宣布3級警戒後一個多月來，她完全沒任何收入，但每個月固定該花銷的不能少，「我真的快撐不住了。」

諾兒就讀國中時，母親因病過世，爸爸後來也生病無法工作；為了照顧還在念書的弟弟、妹妹，身為老大的諾兒，1年多前高中畢業剛滿18歲後，就透過朋友介紹進入酒店上班，「當時上班不久就爆發疫情，還好酒店仍可以營業，不然我真的會吃土。」

諾兒說，她跟著酒店經紀到處跑店坐檯，每周領1次錢，平均約27000元，月入10多萬元不是問題，不過除了自己的開銷，還得負擔一家子的房租、爸爸的醫藥費、弟弟妹妹的生活費和學費，「其實負擔也很大。」

對於八大行業何時能夠開門營業，諾兒坦言自己短期內看不到希望，「我有一點存款，但根本撐不了多久，目前只能打點零工，在租屋處包裝蔬果，再寄給客戶，收入很不穩定。」

「做這行的，幾乎都沒有參加任何勞工保險，所以無法領取紓困補助及辦理貸款，希望政府對我們能有多一點關心，如果疫情再這樣下去，酒店小姐沒法開工，為了生存鋌而走險，不但可能造成防疫破口，甚至會製造治安亂象。」諾兒無奈地說。

諾兒的男友仔仔（化名）以前是個酒店少爺，現在從事酒店經紀帶帶小姐，他表示，小姐一旦沒班上，自己就沒收入，「我沒有其他專長，真的不知道可以做什麼？只能盼望疫情盡快舒緩，酒店早日開工，恢復正常生活。」

本刊曾直擊仍有按摩妹在疫情嚴峻時接客，酒店小姐諾兒也直言，再這樣下去，一定會有越來越多酒店小姐鋌而走險造成破口。（圖／本刊攝影組）

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