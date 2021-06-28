高雄市1名女子27日凌晨在三民一分局哈爾濱派出所旁，拍攝打開外套三點全露裸照，後方還有警車當背景；警方在隔日通知女子到案說明，朝妨害風化及侮辱公署等罪偵辦；據悉分局長古瑞麟得知後震怒，除下令盡速偵辦外，也要追究值班員警疏失；女子事後也PO出道歉文，表明當時因酒醉一時好玩才誤事。

據了解，該名拍攝裸照的女子是27日凌晨約2時，帶著粉色口罩，徒步走到派出所旁，並打開駝色外套後三點全裸，由站在前方的男子拍下裸照，女子事後將照片PO在推特，炫耀「女王說到做到」，並註明「野外露出」、「警局露出」、「高雄露出」等字眼；網友們則熱議瘋傳，大讚「霸氣」、「真是好地方」。

高雄市1名女子27日凌晨在三民一分局哈爾濱派出所旁，拍攝打開外套三點全露裸照，後方還有警車當背景。（翻攝自當事人推特）

女子在28日凌晨3時許在推特PO出一篇道歉文，全文78字，她表示當時因為酒醉一時興起做出此事，未料引發軒然大波。（翻攝自當事人推特）

不過消息傳開後，三民一分局分局長古瑞麟氣炸，下令派出所所長史明儒盡速約談相關當事人到案說明，警方在28日凌晨1時許確認女子身分，通知她到案說明，全案朝妨害風化及侮辱公署等罪嫌偵辦，也將一併追究當時值班警員疏失之責。

而女子在28日凌晨3時許在推特PO出一篇道歉文，全文78字，她表示當時因為酒醉一時興起做出此事，未料引發軒然大波，並對於造成員警們的麻煩深感抱歉，「本人深感抱歉，也謝謝員警連夜幫忙完成筆錄，辛苦你們了，萬分感激」。