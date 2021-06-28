Delta病毒已經肆虐多國，近日也入侵台灣社區，行政院長蘇貞昌昨(27日)表示，台灣務必要「嚴陣以待」，指揮中心日前也宣布全面提升入境人員檢疫措施。關於變種病毒入侵，民眾黨立委高虹安昨在臉書表示，如今防線被破、指揮中心才又說準備啟動入境普篩，落後其他國家超過一年不止，指揮中心可曾感到虛心和汗顏？綜觀這次Delta病毒入侵，有4點值得注意與檢討，包含邊境防堵措施太過薄弱、境內疫調漏洞待補強等。

高虹安指出，自去年到現在，指揮中心的防疫措施雖然一度看似良好有效，但在新冠病毒逐漸攻破、病例大增以後，才知道台灣在很多地方並未超前部署、醫療量能也沒做好準備，輕忽疫情的自滿心態飽受國內外專家及媒體的檢討，而諸多的防疫提醒和建議，指揮中心至今仍未採納，又或者總是太慢採納，形成「落後部署」的壞習慣。

此次Delta病毒入境，高虹安指出，「更令人想起早在台灣防疫成績遙遙領先時，外界苦口婆心建議最該補強的防疫部署就是加強入境普篩，並實施PCR檢測，才能有效防堵病毒於境外！然而衛福部長陳時中與指揮中心一年來卻一再以花費8億太貴、增加偽陽性恐壓垮醫療量能等理由而反對，台灣自詡防疫模範生，竟還在依賴14天居家隔離有症狀才篩檢作為檢測方式，如今防線被破、才又說準備啟動入境普篩，落後其他國家超過一年不止，指揮中心可曾感到虛心和汗顏？」

高虹安綜觀這次Delta病毒入侵，她認為有4點值得注意與檢討，第一，邊境防堵措施太過薄弱：應比照他國，一律改為入境普篩、防疫旅館隔離14天、期滿PCR檢疫確認的嚴格模式，並考慮不只廣篩高風險7國，而應廣篩所有國家入境旅客；第二，境內疫調漏洞待補強：指揮中心應該針對此次祕魯返台祖孫個案的疫調流程做出檢討，重新與地方政府溝通一套可行的SOP，不要讓疫調責任歸屬不明，陷入地方互推皮球而造成防疫產生漏洞的危機。

另外，高虹安指出，第三，個人傳播鏈潛在破口：屏東感染案當中的白牌車司機，根據媒體報導，由於該職業群體風險在於非法營業，難以納入計程車工會體系管控及進行實聯制，除了增加疫調成本外，更可能難以得到政府撥發防疫物資而成為破口；第四，比Delta更強的病毒已經出現：台灣應該加緊認購國際認證的安全疫苗以及著手部署採購「二代疫苗」，並加強國產疫苗的三期臨床試驗，才能在與病毒不斷變種、世界各國不斷研發新疫苗的競跑中不落人後。