新冠肺炎本土疫情燃燒至今，中央流行疫情指揮中心團隊已成為全民熟面孔，其中擔任醫療應變組副組長羅一鈞，其穩重口吻和亮眼外型，更被婆媽界譽為「全民好女婿」，民進黨高雄市議員陳致中也挖出20年前一張羅一鈞和前總統陳水扁的合照，大讚羅充滿史懷哲精神。

陳致中昨（27日）在臉書分享一張羅一鈞過去的青澀照，並表示，2002年7月，時任總統的陳水扁訪問非洲邦交國馬拉威，當地聞愛滋色變，但羅一鈞卻願意前來，成為台灣駐馬拉威醫療團的外交替代役，充滿熱情抱負的史懷哲精神。

2002年7月，時任總統的陳水扁訪問非洲邦交國馬拉威，和羅一鈞的合照。（圖片翻拍自陳致中臉書）

對於羅一鈞的從醫路，陳致中稱，這位學霸醫師放棄高薪的道路，在非洲參與醫療人道外交工作時，便立志未來要在感染科領域發展。2003年台灣抗SARS之後，扁政府效法美國經驗建置中央級的「國家衛生指揮中心（NHCC）」，作為因應流行疫情、生物恐攻、生物病原災害、及緊急醫療災難的完整防災啟動機制，並首創「防疫醫師」制度，確立防疫醫師的待遇與地位，此舉大幅提高政府對抗流行疫情的處置協調應變能力，走在感染科道路的羅一鈞也在當時投入這個行列。

陳致中直言，十幾年過去了，從愛滋病、伊波拉到新冠肺炎，羅一鈞的故事、無數跟羅一樣在第一線打仗的醫護人員的形影，讓台灣在疫情黑暗中看見人民奉獻自己，而為彼此綻放的光！