屏東爆發印度Delta變種病毒群聚，引起各界關注。中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學推測，這波至少需要2個14天的循環才可控制住，因此推測7/26以後才有望解封。另他也表示，雖然AZ疫苗無法完全防止Delta變異株傳播，但據研究指出，打完AZ疫苗的確可以預防重症救命，如果年長者不敢打，中央應加速開放給下階段的人施打。

謝宗學昨在臉書發文表示，連續3天本土確診病例皆是兩位數，北市府同意讓衛福部醫福會執行長王必勝協助處理北農疫情。按照目前的進度繼續控制下去，原本有機會可以在七月中旬解除三級警戒，但屏東爆發印度Delta變異株的群聚，至少需要2個14天的循環才控制住，因此他推測最快降級時間恐要等到7/26以後。

謝宗學引述一則英國研究指出，接種完2劑AZ疫苗可降低Delta變異株92％的住院率，接種1劑也有降低71％的住院率，這代表即使AZ疫苗無法完全防止Delta變異株傳播，但也可以預防重症、可以救命。

謝宗學表示，Delta變異株的傳播力是目前台灣流行的英國Alpha變異株的1.6倍，而且疑似有空氣傳播的能力，一個確診者大概可以傳染給6個人，恐怖的傳播力可能快速造成幾何級數的疫情規模，極短時間就能癱瘓整個醫療體系，這就是目前世界各國戒慎恐懼的主因。

謝宗學認為，以台灣目前的疫苗覆蓋率，絕不能讓Delta變異株擴散，滴水不漏、最嚴格的邊境管制必須確實執行，唯有守好邊境，才能有餘力的處理國內疫情。

謝宗學再次強調，AZ疫苗可大幅降低Delta變異株的住院率，如果年長者有疑慮，希望中央可以加速開放給下階段的年齡層施打，尊重不願意接種疫苗的人，但要將機會讓給願意接種的人，看到疫苗殘劑搶打的盛況，願意接種疫苗的人真的超多。

謝宗學也說，他其實沒有悲觀，因為台灣人是全世界最能跟口罩融合在一起生活的族群，只要堅守邊境管制、爭取接種疫苗的時間，加上高素質的衛生習慣，最快七月底降級並非是遙不可及的夢想，而是確實可以達到的目標。