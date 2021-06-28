土耳其2019冠狀病毒疾病單日確診病例今天降至5000例以下，18歲以上公民有54%至少接種首劑疫苗。內政部公告，對餐飲業及休閒娛樂場所的防疫限制7月1日起解除。

土耳其2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情4月間達到創紀錄的單日逾6萬例確診高峰，政府4月29日晚間至5月17日清晨實施長達17天半全面封鎖，同時加速疫苗接種工作，使得疫情顯著降低。

當局6月開始從防疫限制中恢復常態，措施包括餐飲業可讓顧客內用、週一至週六宵禁時間縮短，週日維持完全封鎖。總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）21 日宣布，自7月1日起解除防疫宵禁。

土耳其目前實施週一到週六晚間10時至翌日清晨5時宵禁、週日全面封鎖的防疫措施。

衛生部今晚公布2019冠狀病毒疾病疫情通報顯示，過去24小時新增4883例，為疫情通報官方網站自去年11 月25日開始公布單日病例數以來最低，首度降至5000例以下。另外，今天新增52例病故。土耳其累計540萬9027例確診，4萬9576例病歿。

據衛生部2019冠狀病毒疾病疫苗資訊平台，截至今天晚間，有3240萬6559人已接種首劑，1486萬9344人完成兩劑疫苗施打。衛生部表示，18歲以上公民有54%已至少接種首劑疫苗。土耳其18歲以上公民自25日起都可施打疫苗。

內政部今晚公告，自7月1日起，對咖啡廳、餐廳等餐飲業的防疫限制解除，但內用客人須保持社交距離，店家只能運用5成營運能量；音樂會、慶典、青年營等活動可以開始舉辦；對露營、野餐、休閒場所的限制同步解除。不過水煙館維持禁止營業。（編輯：郭中翰）1100628