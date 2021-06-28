據路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）近日告知飛機製造商波音，後者最新打造的波音777X飛機，可能要到2023年中到年底才會批准安全認證。
FAA27日發布聲明指出：「除非符合我們安全與認證標準，否則FAA不會批准任何飛機。」
據路透社取得文件顯示，FAA5月13日致函波音指出，該機型安全認證遭遇一連串的問題，包括數據不足與缺乏初步安全評估等，因此無法給予認證。波音自2013年起開始研發777X寬體飛機，原本預估於2020年啟用。
據路透社報導，美國聯邦航空總署（FAA）近日告知飛機製造商波音，後者最新打造的波音777X飛機，可能要到2023年中到年底才會批准安全認證。
FAA27日發布聲明指出：「除非符合我們安全與認證標準，否則FAA不會批准任何飛機。」
據路透社取得文件顯示，FAA5月13日致函波音指出，該機型安全認證遭遇一連串的問題，包括數據不足與缺乏初步安全評估等，因此無法給予認證。波音自2013年起開始研發777X寬體飛機，原本預估於2020年啟用。
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