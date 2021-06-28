印度商務部長戈雅爾 （Piyush Goyal）近日升高對於美國電商巨擘的批評聲音，指控亞馬遜（Amazon）與沃爾瑪（Walmart）等企業過於傲慢、藐視當地法律並操縱商品價格。

戈雅爾26日出席一場線上會議時指出：「許多大型電商企業進軍印度，他們在很多地方公然藐視當地法律。我和這些大型公司數度交手，特別是美國企業，我認為他們有些傲慢。」

戈雅爾認為，這些大型企業仗著規模優勢操縱價格，導致當地小型商家難以生存。戈雅爾並未直接點名亞馬遜或沃爾瑪，也沒指出這些企業藐視當地哪一條法律。