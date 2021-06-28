藝人Gino（蔡東威）日前搭捷運，驚見偌大車站內除了他以外竟一個人都沒有，宛如「包場」，直呼台灣人防疫太自律了，完全不出門，更虧自己見證「世界第8大奇景」。

Gino進入北捷板南線忠孝敦化站時，赫然發現包括月台、樓梯等各個角落，都沒有其他人；列車或許剛駛離，把乘客都載走了。整個站內放眼望去，只有Gino一個人，和平常人來人往簡直天壤之別，這可是東區精華地段欸！

Gino驚呼：「這輩子真沒想到，我把捷運包場了，這個可以算是金氏世界紀錄嗎？」還把這難得一件的景象，比喻為「世界第8大奇景」。

整個忠孝敦化站空無一人，Gino直呼見證奇景。（翻攝IG）

照片在IG曝光後，網友紛紛留言大讚台灣人超級自制，主動封城防疫，「我在中正紀念堂站也是包場」、「太強！只包過公車，沒包過捷運」、「第一次看到這麼空的捷運站」。

不過也有網友說，台灣是平行時空嗎？27日星期天一堆人跑去逛百貨公司、大賣場，哪來的封城？彰化蛋黃酥名店甚至出現排隊人潮，無視現正三級警戒，以及屏東爆發的Delta疫情，「搞不懂這些人在想什麼」。