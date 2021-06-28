聯亞藥(6562)母公司聯亞生技昨晚說明新冠疫苗二期臨床期中數據分析，其中疫苗安全性與耐受性部分顯示良好，無不良反應。這次公布的並非二期臨床解盲，第二期臨床試驗仍在進行中，據試驗計畫書，受試者將繼續完成6個月至1年追蹤。

聯亞生技董事長特助彭文君表示，台灣二期試驗期中數據將在6月底遞交期中分析報告及其他技術文件至食藥署進行緊急使用授權(EUA)審查後，並加快推動印度三期臨床試驗。

聯亞生技新冠疫苗後段充填是由子公司聯亞藥所負責，目前聯亞生技與衛服部簽訂的500萬劑欲預購訂單，聯亞藥發言人范瀛云說，下半年產能計劃將漸漸擴充4倍，年產能將落在1~1.2億劑，屆時若還無法滿足訂單需求，將再尋求國內外藥廠委外生產。

聯亞藥主要產品為蛋白質藥品與特殊學名藥品開發、製造及委託研究、生產服務；內銷占67.11%，外銷占32.89%，工廠位於新竹縣湖口鄉，董事長兼總經理為陳啟祥。

聯亞藥109年度營業收入4.77億元，稅前純損9026萬元，每股虧損0.86元。

聯亞生技開發持有聯亞藥業49.63%股權，為最大股東，其次為台塑生醫持有17.47%，UBI TW HOLDING持有12.92%。截至5月31日止，董事、監察人及持股超過10% 的大股東，總計持股比例達80.44%。