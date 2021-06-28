新冠肺炎疫情持續未歇，彰銀(2801)為使同仁安心上班，宣布將為全體員工投保防疫險，並提供購置防疫物資費用補貼、因公確診慰問金、因公隔離住宿補助及支援進駐維運同仁行政獎勵，透過持續增加福利與員工共同抗疫。

彰銀表示，疫情期間員工若因公確診將發放2萬元慰問金，因公隔離期間入住防疫旅館補助每日最高3000元。為維持服務不中斷，進駐確診單位支援服務同仁將給予行政獎勵，對於疫情衝擊仍維持業務競爭力的分行、以及堅守崗位表現優異員工，亦設有行政獎勵機制。

此外，為體恤全體同仁於疫情間恪守崗位服務客戶，彰銀統一為同仁投保防疫險，並額外增加每人1000元經費預算，用以採購口罩、手套、防護衣、酒精等防疫物資，以減少員工面對疫情壓力，致力保障安全健康的辦公環境。

彰銀表示，員工為銀行最寶貴資產，行方首要任務為提供同仁安全健康的辦公環境，使同仁安心於職場工作。面對疫情壓力與挑戰，未來將持續視疫情發展，調整並精進各項防疫措施，以提供更完善的福利與保障。