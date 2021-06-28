先前拜登曾下令攻打敘境伊朗撐腰民兵的設施

五角大廈發布聲明說，美國總統拜登下令發動精準空襲，防禦性攻擊伊拉克和敘利亞邊境伊朗撐腰的激進分子設施。

據CNN新聞網27日報導，他們會選擇這些目標，是因為伊朗支持的民兵利用這些設施，以無人機攻擊美國在伊拉克的人員和設施。五角大廈發言人柯比（John Kirby）說，美國分別空襲了敘境2個地點，以及伊拉克境內1個地點，而它都位於敘伊邊境，是作戰和軍火存放設施。

「猶如這次傍晚空襲所證明的，拜登藉由它表明，他會採取行動，以保護美國人員，」聲明中說，「有鑑於伊朗撐腰的組織接二連三地攻擊美國在伊拉克的利益，總統已指示，將進一步採取軍事行動，以中斷並嚇阻這類攻擊。」

當拜登周日傍晚結束在大衛營的周末度假，返回白宮時，並未回答記者有關空襲的問題，只說：「我明天會跟你們說。」

事實上，這並不是拜登政府首度下令空襲。拜登上台後第一次下令空襲是在2月時，就在美國在伊拉克境內的目標遭受連串火箭砲攻擊後，他決定展開報復空襲，不過當時美軍鎖定的是敘利亞境內，而不是伊拉克的親伊朗民兵設施。