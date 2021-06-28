中南部受西南風影響到周三（30日）都有大雨，氣象達人彭啟明表示，周四（7月1日）起全台進入夏季天氣，預測七月上旬，台灣各地將是偏熱的天氣類型，七月下旬開始，西太平洋海域將轉換，菲律賓東方海面上，較有利於熱帶擾動的發展，容易發展成颱風。

彭啟明今早在臉書指出，目前預測上七月中上旬，台灣各地都是偏高溫炎熱的天氣類型，偶有局部午後雷陣雨發生。七月下旬開始，西太平洋海域將轉換，菲律賓東方海面上，會較有利於熱帶擾動的發展，也就是颱風較容易發展生成。

彭啟明表示，今年東太平洋靠近赤道區域的海溫，目前已經回歸正常，不至於像去年偏向反聖嬰，發生七月沒颱風的奇怪現象，今年西太平洋颱風的發展應該會趨於正常，帶給台灣3至4個颱風威脅。

至於近日天氣，彭啟明表示，今天台灣仍受西南風影響，西半部水氣偏多，配合上海陸風環流，苗栗以南到屏東都有顯著降雨，其中較大雨勢集中在彰化到高雄附近，幾個小時內就有60至100毫米的累積降雨，時雨量甚至高達40至50毫米，有時強降雨的雨勢頗大，預計今天上午都仍有雨勢持續發展，西半部可能延續到午後。

彭啟明指出，北部及東半部反而在西南風的沉降區域內，相對之下頗為悶熱，預期今天高溫仍上看34至36度，靠山區仍有局部午後熱對流發展機會。明後天還是西南風的環境，中南部仍然有較大雨勢發生機會，尤其在凌晨到清晨期間的雨勢較大，但趨勢上會逐漸緩和一些。

彭啟明指表示，周四開始（7月1日）太平洋高壓顯著西伸，西南風稍微減弱，降雨減少，台灣進入典型的夏季，各地感受上會覺得一下子就熱起來，這在中南部感覺會很明顯。而梅雨鋒面也持續盤據在浙江到江蘇緯度附近，持續在長江中下游盤據發展，台灣也正式脫離梅雨鋒面的影響，轉為夏季的天氣類型。