台灣外送行業興盛，一名男子近期剛投入做外送員，收到客人給的4位數小費，令他開心地將畫面截圖PO上網與同業分享，卻遭大批網友打臉，原來他漏看「13.50」數字中的小數點，實際拿到的小費只有13.5元，但有網友認為有小費已經很好了，有時在爬到6樓都不見得有小費可拿。

原PO昨（27）日於臉書社團《UberEats 台北（交流、討論區）》分享喜悅表示，近日剛投入外送員的行列，他通常都是接其他外送員不願接的單子，其中一張他跑了7公里遠，才將手中的餐點送達目的地，雖然心裡有些抱怨，但過頭一看才發現對方給了「4位數的小費」。

原PO開心不已，「1350的小費，是很多人將近一天的工資」，令他忍不住直呼，努力工作都值得、好心會有好報，更感謝該名客人，「我會更加努力當一名虔誠的外送師的，謝謝您的小費！」他將小費明細畫面截圖後上傳分享。

男外送員開心地將小費明細上傳分享。（圖／翻攝自UberEats 台北（交流、討論區））

沒想到，不少同業、網友一看卻吐槽，「你的小費有小數點」、「其實只有13.5元」、「哪來4位數」、「有小數點，你疏忽了」、「看仔細不是1350元，只有13.5元」等，原來是原PO將「13.50」中的小數點漏看，成了1350元，實際拿到的金額僅有13.5元，但也有網友認為「13.5元也不錯啊！沒魚蝦也好，有時候爬到6樓都不一定有小費。」