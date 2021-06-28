國道1號北向196公里彰化路段27日晚10時20分，發生重大追撞，1輛白色自小客車在內側車道突然爆胎後停下，後方2部車反應不及接連撞上，3車連環追撞、5人送醫，其中第一輛自小客車後座1男1女到院前已無呼吸心跳，送醫仍宣告不治車禍原因由國道警察第三大隊調查中。
根據國道警方調查，24歲謝姓女子駕駛白色HONDA汽車，載著29歲張男、坐後座的27歲梁女、25歲劉男等3名友人，從台南出發北上台中，行經196公里處彰化交流道路段突然爆胎，停在內側車道，後方28歲趙男駕駛深色VOLVO反應不及高速追撞，沒多久42歲陳男駕駛深色FORD再追撞。
彰化縣消防第一大隊、國道警第三大隊中興分隊與刑事組獲報到場，因撞擊力道猛烈，第一輛車嚴重變型扭曲，導致梁女、劉男受困夾在車內，消防人員動用油壓剪等器材破壞車體後才將人救出。車禍事故於昨晚深夜11時22分排除。
第一輛白色HONDA汽車駕駛謝女頸部受傷、副駕駛座彰男頸椎受傷，2人意識清楚，分別送往烏日林新醫院、彰化秀傳醫院檢傷；後座梁女頭頸部骨折、腹部出血，劉男腦部受創出血性休克，2人傷勢嚴重命危，到院前已無呼吸心跳，送醫仍宣告不治。後方追撞的兩部汽車駕駛，趙男臉部受傷送彰化秀傳、陳男輕傷不願就醫。
警方指出，3車駕駛經酒測無酒精反應，詳細車禍肇事原因有待進一步調查釐清。
國道警方提醒用路人，平時要做好車輛保養與維護，行前應檢查車輛胎紋及胎壓，遇有車輛故障或其他緊急情況無法繼續行駛時，應先啟亮方向燈，將車輛逐漸滑離車道停在路肩上，再啟亮危險警告燈，並在車輛後方50至100公尺處豎立車輛故障標誌警示後方來車。若無法即時滑離車道時，除應依規定啟亮危險警告燈、並於車輛後方100公尺處豎立車輛故障標誌外，應立即通知警方協助處理或撥打1968免付費路況通報電話，向交控中心請求救援服務，以避免二次事故。
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