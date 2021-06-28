由於全球疫情進入後期，經濟強力復甦，引發通膨數據攀高，進而出現市場對金融現況的擔憂，有不少專家預測美股將出現崩盤，對此，財訊傳媒董事長謝金河認為，「美國基本面才剛剛使力，股市在經濟復甦初階段出現崩盤機率不大。」

包括GMO的創辦人Jeromy Grantham、經濟學家Harry S. Dent及橋水創辦人Darlio Ray都預測美股會在6月出現劇烈跌勢，謝金河說：「已數不清有多少人天天喊美股要崩潰，最近喊台灣會出現金融危機的野村證券也曾說5月賣股，6月會崩潰，大多數的期限都在六月。現在算一算，6月剩3個交易日，美股會崩盤？」

此外，謝金河認為，先前曾預測美元半年內會崩跌35%的耶魯大學教授Steven Roach，現在也到檢驗的時刻。美元指數不但沒有跌35%，最近美國CPI衝上5%，核心CPI到3.8%，市場憂慮通膨，美元指數一度上升到92.45，美元不但沒有跌，還略回升。

謝金河發現，這些看壞美股、美國及美元的金融機構負責人及專家學者，其實都是全面看好大陸，最具代表性的是橋水的Dario Ray，另一個是Steven Roach，這個情況跟台灣很像。

謝金河從聯準會主席鮑爾的正面態度及進出口數據嗅出端倪，「5月南韓出口增長45.6%，其中對美國出口成長62.8%，對中國成長22.7%，其中汽車出口增長93.7%；日本5月出口年增率49.6%，對中國成長23.6%，對美國成長87.9%，這是1980年4月以來最大的增幅。」

針對美股狀況，謝金河說：「從這個態勢來看，美國基本面才剛剛使力，股市在經濟復甦初階段出現崩盤機率不大。反倒是，用跑百米速度狂奔卅幾年的中國經濟面臨的調整壓力比較大，但大家都不敢看壞。」