台灣疫苗有限，卻傳出各種「特權施打」亂象，分配問題頻遭質疑，其中疫苗接種順序的第二類所謂「維持防疫體系運作之中央及地方官員」定義不清，多次引發爭論。針對台灣疫苗議題，資深媒體人陳文茜昨(27日)晚在臉書曝光一封為了陪伴女兒長大、想活下去的罹癌母親的信，道出盼讓癌症患者優先施打疫苗的心聲；看完這封信後，陳文茜感慨地說，目前疫苗施打順序中，重大傷病癌症患者，排名第九類，在台灣今天第二類是中央和地方機關，「這是全球民主國家沒有的現象」。

陳文茜27日在臉書曝光一封為了陪伴女兒長大、想活下去的母親的信，敍述的是一個平凡的病人，一個偉大的母親，一個卑微的請求，也就是希望讓癌症患者優先施打新冠肺炎疫苗。該名母親指出，目前醫院醫療量能降載，廣大癌友原先必須住院的治療改成在門診做化療，所有化療病患擠在一間化療室等待治療，有的一排隊就是半天、好幾小時，與人群聚且大家因為化療免疫力都很低，染疫風險非常大。

該名母親提到，世界各國也都將癌症患者列為優先施打新冠肺炎疫苗的族群，癌症患者免疫力下降，因為治療而頻繁進出醫院，染疫風險高，染疫後治療不易，致死風險也高，看著目前的施打對象優先次序，發現政府沒有照顧到染疫後有極大重症風險的癌症患者，覺得非常心寒，不知道這封信能夠起到什麼作用，「但是為了女兒，我希望所有可以努力的事情，我都能勇敢去做！我要健康地陪伴女兒長大」。她指出，有寫信給衛福部、行政院、總統信箱、台北市政府信箱、新北市政府信箱、但大都遲遲沒有回音，其中台北市政府有轉給衛生局回應，而衛生局只貼了一個制式文章說現行施打優先次序是如何，就說這件事結案了，完全答非所問讓她很失望。

陳文茜則說，在台灣，目前疫苗施打順序中，重大傷病癌症患者，排名第九類，在其他民主人權國家，他們排在第二類，僅次於老人院及醫護，因為打疫苗的目的是防止重症及死亡，「但在台灣第二類是中央和地方機關，雖然名義上是中央和地方防疫人員，但主計處，人事局等...全包括：防疫第一線航站或是其他檢疫人員，只佔少數，這是全球民主國家沒有的現象，希望各位閲讀之後，想一想：為什麼這位母親的願望，在台灣變得如此奢侈？」