南韓人氣女團 TWICE 台灣成員周子瑜出道近6年，終於迎來首次 個人 Melody Project ，翻唱美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）的歌曲《Me!》，經紀公司 JYP娛樂27日深夜公開MV，短短9小時就超過230萬觀看次數。

子瑜這次和師弟Stray Kids的隊長方燦重新演繹《Me!》，MV中她換上3套不同造型，先是穿上白西裝，內搭心型領口短上衣，時而把馬尾、時而放下長直髮，時而又搭配眼鏡，帥氣十足又不失性感。

子瑜眼鏡造型電翻網友。(圖／翻攝自TWICE的YouTube)

子瑜帥氣又性感。(圖／翻攝自TWICE的YouTube)

尤其她難得解放，露出酥胸和事業線，一雙大長腿更是吸睛，完美身材曲線一覽無遺，另外她換上公主袖洋裝和削肩亮片洋裝，完美從鄰家女孩轉換成小女人，讓粉絲看了都驚呼「美到哭」。

「女生看到心跳加速是正常的嗎」、「子瑜唱的超好聽」、「整個影片會不自覺姨母笑」、「白西裝那套殺死我惹」、「子瑜和方燦聲音好搭」。其實，JYP娛樂陸續替TWICE成員拍攝個人企劃，終於等來子瑜的 Melody Project，而她之前在宣傳 TWICE 新專輯《Taste of Love》時，被問到用一首歌形容愛情的味道，她表示「是泰勒絲的《Me!》，因為這首歌以自己為出發點，強調自愛，聽了心情會變好。」

子瑜在MV中換上3套不同風格服裝。(圖／翻攝自TWICE的YouTube)

人美心善的子瑜，雖然人在韓國但心繫台灣，之前在生日當天，請母親連繫陶晶瑩，想為台灣盡一份心力，並響應賈永婕善舉，捐出50台PAPR（動力濾淨式呼吸防護具）助醫護人員抗疫，讓台灣粉絲感動不已。