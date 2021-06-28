NBA再次利用最後兩分鐘裁判報告自打嘴巴了！在27日西區冠軍賽G4，太陽以84比80險勝地主快艇取得聽牌後，聯盟28日公布這場比賽最後兩分鐘裁判報告，結果出現3次誤判或漏吹，其中竟有兩次都對快艇有利，快艇卻還是贏不了。

首次誤判出現在最後1分42秒，貝弗利貼身防守戴文布克，在嘗試抄球同時明顯打到布克的手，這應該是一次防守犯規，裁判卻裝作沒有看到，其實整場比賽貝弗利出現相當多的類似動作，可是裁判似乎刻意放任貝弗利，也讓布克很吃虧。

至於第2次誤判，出現在最後59.3秒，曼恩在籃下放進兩分，當時布瑞吉斯曾有多餘防守動作，應該要讓曼恩加罰1球，這是唯一對太陽有利的誤判，不過當時就算曼恩完成罰球，太陽還是領先1分，對於整體戰局影響並沒有那麼大。

可是全場最後1次誤判卻很關鍵，這次誤判出現在最後5.9秒，保羅喬治第2罰故意不進，考辛斯在爭搶籃板過程當中，明顯先把薩瑞奇的手夾住，應該是考辛斯防守犯規，裁判卻「烏龍」吹成薩瑞奇犯規，再讓考辛斯罰球兩次，這也太誇張了吧！