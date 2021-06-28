點數經濟規模持續放大，加上現階段正值疫情期間，避免接觸，中華電(2412)Hami Pay針對即將開徵的汽機車燃料稅祭出線上繳回饋，盼增加使用率，根據統計，有鑑於點數經濟成氣候，中華電Hami Pay智慧繳費客戶數更較去年同期成長超過8成。

中華電表示，因應汽機車燃料費即將於7月份開徵，為降低民眾外出繳費接觸風險，中華電Hami Pay特別為有繳納需求的消費者，推出線上繳汽燃費回饋優惠，7月起只要透過Hami Pay繳交汽機車燃料費，即享2% Hami Point點數回饋，每點等於現金1元，不僅可兌換百貨及美食外送購物金等萬種優惠商品，還可獲得等同現金的點數回饋。

中華電Hami Pay繳交信用卡費活動深受消費者歡迎，智慧繳費客戶數更較去年同期成長超過8成，除了繳費一鍵方便完成，每筆繳費更享有滿額Hami Point回饋。

中華電表示，除了汽機車燃料費，舉凡信用卡費、電信費、水費、停車費、健保費、eTag儲值等生活帳單，都可以透過Hami Pay輕鬆快速完成繳費。

此外，Hami Pay於全台超過萬家的零售通路，包含四大超商、百貨超市等，只要是可以用信用卡感應的店家都可以使用，虛實通路涵蓋食衣住行，現階段正值疫情期間，更是消費者降低接觸的最佳利器。