快艇前鋒「可愛」里歐納德(Kawhi Leonard)好像又不開心了，在球隊面臨淘汰之際，他因為受傷而無法上陣。謠傳里歐納德對快艇的醫療團隊心生不滿，FOX體育名嘴貝勒斯(Skip Bayless)進一步說：「我有非常可靠的消息來源，里歐納德不爽快艇的醫療團隊，因為他們誤診，甚至試圖掩蓋他的膝傷。」

「所以我一開始就跟你們說了，當他受傷的時候，我就說他玩完了，他必須要去開刀，意思是說他剩餘的季後賽都報銷了。」

里歐納德是在前一輪G4對戰爵士的時候右膝受傷，當時他只對媒體說了一句話：「我沒事，下一個問題。」貝勒斯那時就懷疑里歐納德可能已經報銷了，果然從那時候他就沒再上陣。目前太陽3勝1負聽牌，如果下一戰就收拾掉快艇，里歐納德也就真的不必上場了。

另一個大麻煩在於里歐納德即將成為自由球員（合約只剩一季球員選項），外界預期他會留在快艇，但他非常注重養生，還曾為此和老東家馬刺、恩師帕波維奇(Gregg Popovich)翻臉。

當年和馬刺鬧翻的時候，里歐納德向隊友說：「我樂意為你們貢獻力量，但是我不想再幫助這個球團。」可以看出他對馬刺醫療團隊的「誤診」是多麼怨恨。然而隊友也不是全部挺他，像是帕克(Tony Parker)就說他的腿傷比里歐納德嚴重多了，但帕克也沒有懷疑馬刺的診斷，等於是批評里歐納德對球隊不忠誠。