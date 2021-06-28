全台三級警戒延長至7/12，根據中央流行疫情指揮中心規定，禁止室內5人以上、室外10人以上的聚會。一名女網友發文表示，在家叫14杯飲料外送，結果外送員將餐點送上樓後，感覺心情不太好，但讓她傻眼的是，外送員離開後，大約相隔半小時竟有警察上門關切她是否群聚，經確認家中人數後離開，離奇經歷讓她傻眼直呼「不想送上樓就直說，疫情期間都是可以理解的」，此事也引發網友熱議。

一名女網友日前在臉書社團《爆料公社》發文表示，在家透過外送平台訂飲料，由於店家舉辦買一送一活動，因此最後總共有14杯飲料。當天外送員抵達住家樓下以後，她立刻打開樓下鐵門，並穿好衣服準備去1樓拿取餐點，未料外送員已經爬上來5樓。

女網友指出，當時外送員看上去心情不太好地說「下次點這麼多杯，還是自己下來拿。」而她聽了也立刻回說「好，我知道了！」。結果半小時後，警察突來敲門說，有人檢舉她「群聚」，讓她相當驚訝，並立刻表明家裡只有2個大人和2個小孩而已。

女網友說，警察查清屋內人數、確認沒有群聚後便離開，但整件事情讓她超傻眼，並忍不住大嘆「如果真不想送上樓可以提前說，在疫情期間都是可以理解與接受的，但真的沒必要浪費社會資源，請警察特別來關心，家裡的老人家也會嚇到擔心的」。

點個飲料就被檢舉的超扯事件引起熱議，不少網友表示，因為消費者訂了14杯飲料就認為對方群聚，這算是腦補還是獵巫？如果只是因為不想送餐上五樓而惡意報復，那真的很缺德，但如果是太過頭的正義魔人，也太讓人傻眼了。

另也有許多網友笑說，看來以後在外送平台訂餐不能買超過五人份了，否則可能會倒楣被檢舉。「所以家裡有超過5人也不行？有一個人要睡路邊」、「以後點餐是不是要備註，我家有5個人，每人每天都要喝2至3杯飲料，我家沒有群聚」。