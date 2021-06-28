美股標普500指數上周五再創新高，台股今(28日)開盤以17531.82點、上漲28.83點開出，鋼鐵族群多檔開盤即漲停，航運族群也走強，萬海以287元、上漲14元開出，股價持續走升，台積電開盤下跌1元，開在590元，聯亞藥因聯亞疫苗二期順利解盲，股價小漲開在263元，但隨即拉升至281元，上漲18.14元，漲幅逾6%，高端疫苗也開高在275元，上漲5.5元。

聯亞生技集團27日公布研發的新冠疫苗UB-612二期臨床期中分析報告，數據顯示有良好安全性、耐受性，預計6月底前向食藥署申請緊急使用授權(EUA)，聯亞生技表示，該疫苗預期產生免疫反應可應對印度Delta突變株，已由聯亞集團旗下Vaxxinity於印度提出三期臨床試驗，預計收案1.1萬人，未來聯亞生技將申請台灣藥證及擁有台灣銷售權，Vaxxinity則負責美國、巴西及印度藥證申請；而生產由集團旗下的聯生藥和聯亞負責。

美國5月個人消費支出物價指數(PCE)略低於市場預期，稍微緩解聯準會(Fed)提前減碼購債的憂慮，標普500上周五(25日)再創歷史新高，指數上漲14.21點(或0.33%)，收在4280.70點，道瓊工業指數收盤上漲237.02點(或0.69%)，以34433.84點作收，那斯達克指數收盤下跌9.3點(或0.06%)，收在14360.4點，費城半導體指數收盤下跌12.31點(或0.38%)，收在3241.48點。

台股25日收在17502.99點，上漲95.03點，來到5月以來的高點，周線連6紅，三大法人同步買超，外資及陸資買超87.96億元最多，自營商買超37.63億元，投信買超9.73億元，合計買超135.32億元。

法人表示，周線連6紅，且價漲量增，只要國際股市沒有什麼利空消息，台股可望在強勢股支撐下，再次挑戰17709點的歷史新高。