櫃檯買賣中心第9屆第36次董事、監察人聯席會議通過華景電通(6788)及振宇五金(2947)股票上櫃申請案。

華景電公司主要從事半導體製程微污染防治設備及RFID派工整合系統等產品之研發、製造與銷售，董事長為陳榮華，申請時資本額3億1595萬7000元；華景電公司109年合併營業收入為7億3018萬2000元，稅後盈餘為1億6001萬3000元，每股盈餘為5.03元；今年第1季合併營業收入為2億1974萬3000元，稅後盈餘為4885萬1000元，每股盈餘為1.53元。

振宇五金公司主要從事專業五金商品之零售及批發業務，董事長為曾善，申請時資本額1億7268萬6000元；振宇五金公司109年度合併營業收入為15億8283萬6000元，稅後盈餘為1億元，每股盈餘為6.09元；累計110年第1季合併營業收入為4億1502萬8000元，稅後盈餘為3162萬2000元，每股盈餘為1.83元。