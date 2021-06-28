「酥炸辣味肉球」裡餡是用豬肉末、黑橄欖 碎、蔬菜丁以番茄醬炒製，味道鹹香並帶有微微辣味，開胃下酒。（圖 ／姚舜）

「alma」外賣的九宮格Tapas中有迷你版的「蟹肉烘蛋」。（圖／姚舜）

「alma」外賣菜單中有蘑菇、海鮮與火腿等3種不同口味的「酥炸奶油球」。（圖／姚舜）

「西班牙三明治」有多種不同餡料，「alma」外賣的有酥炸透抽、自製風乾伊比利豬培根，並用檸檬美乃滋提味。（圖／姚舜）

除Tapas九宮格外，「alma」另外設計了「西班牙佩托尼亞燉雞捲」（上）與「燒烤豬肋排」（下）二種餐盒外賣。（圖／alma餐廳）

因應疫情，台北米其林一星西班牙餐廳「渥達尼斯磨坊」推出「西班牙米其林家鄉個人套餐」。（圖／ 渥達尼斯磨坊）

「渥達尼斯磨坊」推出的「西班牙米其林外帶餐盒」有2種主食可選，圖為「嫩煎雞胸義大利麵」。（圖／渥達尼斯磨坊）

「渥達尼斯磨坊」外帶餐盒中有一款是以個人份量的「西班牙海鮮烤飯」，搭配4款Tapas呈現。（圖／渥達尼斯磨坊）

「渥達尼斯磨坊」外帶餐盒中4款的Tapas，會包括「伊比利火腿紅椒 PINCHOS」。（圖／ 渥達尼斯磨坊）

Tapas，是西班牙非常經典的吃食，形色與味道多樣繽紛的它們，有冷食、有熱菜，既可以是正餐上桌前的前菜，也可是配酒的下酒菜。一如港點，一次多點幾道，少量多樣、充滿食趣，而且就可扛一餐、抵一頓飯，稱得上是極具個性的「西」餐。

防疫升至三級警戒、全台餐廳禁止內用，食饕吃貨只能居家宅食，如果想換換口味嘗西班牙美食與Tapas，則《台北米其林指南》一星餐廳「Molino de Urdaniz 渥達尼斯磨坊」的西班牙家鄉外帶美饌，餐盒內就有搭配Tapas。而位在台北市東豐街的西班牙料理餐廳「alma」，則除了有二款西班牙料理餐盒，更推出多樣化的「Tapas九宮格」，除有主廚配好的，客人可以從近30種Tapas中自選9種放入九宮格中，在家當正餐或下酒。

台北「渥達尼斯磨坊」是連續14年在西班牙摘星的「 Molino de Uridaniz」餐廳海外唯一分店，開幕不到一年即在《台北米其林指南》中摘星，故而寫下傳奇。因應疫情，台北「渥達尼斯磨坊」推出西班牙米其林外帶餐盒，每份售價480元，主食有「西班牙海鮮烤飯」或「嫩煎雞胸義大利麵」兩款可挑選，搭配4款主廚每天特製的Tapas，品項有「蟹肉沙拉」、「蒜味蛤蜊」、「加利西亞燉煮章魚」、「不辣漬長椒橄欖鯷魚串」、「西班牙火腿可樂球」，以及「伊比利火腿紅椒 PINCHOS」 和「西班牙烘蛋」等，每天午、晚餐時段各限量 60 份販售。

「渥達尼斯磨坊」並另外推出「西班牙米其林家鄉個人套餐」，每套售價880元，每個晚餐只出30份。主食為「慢燉豬頰肉」，配餐佐以「不辣漬長椒橄欖鯷魚串」、「烤季節時蔬佐紅椒堅果醬」、「奶菜奶油濃湯」和「西班牙火腿可樂球」，甜點為「焦糖奶油吐司」，讓客人可在家宅食一套完整的西班牙星級料理套餐。無論是星級料理或家鄉風味餐盒，都可外送或免下車外帶自取。

開在台北東豐街的「alma」西班牙料理餐廳，菜單中Tapas占比頗高，加上行政主廚丹尼爾．南格里拉．伯西諾（Daniel Negreira Bercero）為西班牙人，所以2019年開幕後即獲得不少識味饕客青睞。因應疫情，餐廳除推出了「西班牙佩托尼亞燉雞捲」與「西班牙燒烤豬肋排」二款餐盒外帶，更將非常道地的西班牙Tapas，以及美味的西班牙小點迷你化、個人化放入九宮格中讓客人選擇。「九宮格小點」一份368元、甜點一份398元，「客製化九宮格」則更可讓渦人從26種品項自由選擇搭配。

「alma」的「西班牙Tapas九宮格」設計花了一些巧思，食客或吃貨僅可一次吃到9道西班牙經典Tapsa，且菜色從開胃菜、主菜到甜點都有。至於可讓客人自由選擇搭配組合的Tapas則有：「西班牙豬臘腸」「西班牙豬里肌」、「風乾伊比利豬後腿」、「哈密瓜西班牙白火腿」、「沙丁魚麵包」、「醋漬丁香魚」、「西班牙傳統烘蛋」、「-蟹肉烘蛋」、「酥炸辣味肉球」與「火腿奶油球」等，單點價格自38元起至198元。

「西班牙傳統三明治」是庶民美食，可以不同餡料製作，「alma」這次是用油炸澎湖透抽、自製伊比利風乾豬培根作餡，夾入佛卡夏麵包再擠上檸檬美乃滋提味，當成Tapas讓客人選擇。「西班牙烘蛋」跟台灣「魯肉飯」一樣是西班牙的「國菜」，這回「alma」出的「九宮格小點」沒有忘了它。

「alma」推出的「西班牙佩托尼亞燉雞捲餐盒／208元」是一道西班牙非常傳統的菜餚，燉雞經過番紅花、蒜頭以及百里香進行醃漬後，再以低溫浸泡，雞肉外層扎實而不柴，中心肉質粉嫩而多汁，再搭配自製蕃茄醬、白酒、百里香、西班牙紅椒粉以及雞高湯和蔬菜製成的醬汁提味。香料飯的部分使用奶油、香料以及洋蔥炒香煮熟而成。

西班牙燒烤豬肋排餐盒／258元」是將豬肋排用15種醃料醃漬一天後， 然後經過低溫烹調、燒烤烙炆並留碳香，再油炸逼油，最後抹上用蕃茄醬、蒜頭與雪莉醋做的醬料，進烤箱烤出