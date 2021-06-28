KPOP男團名身材來啦！

說到韓流始祖的名身材不能不說到Rain，演唱會常常「肌情四射」也影響到後來不少KPOP男團偶像，讓許多偶像有著鄰家的臉孔與魔鬼的身材。

後來更有所謂「野獸派」偶像的出現，即將回歸的2PM也是野獸偶像的代表，他們帶著野獸的身材再次回歸，讓粉絲們又注意到了那些「名身材」偶像。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，哪些KPOP「名身材」男團偶像最受到台灣粉絲們所討論呢？現在就讓我們一起來看看，究竟有哪些讓人為之瘋狂的迷人身材吧！

第十名－Super Junior 始源

韓流帝王SJ的始源，本來就是團內的門面，身材完全沒有話說，團體每每回歸，肌肉代表當然是以始源為主，近來討論起偶像們的腹肌，有網友就認為始源在《她很漂亮》中所展現的精壯上半身，搭上逗趣的表情，讓人完全臣服於始源可愛又性感的魅力當中啊～

第九名－2PM Nichkhun 尼坤

即將回歸的野獸偶像團體2PM，當中的泰國王子Nichkhun尼坤，完完全全就是天使臉孔、魔鬼身材的代表，彷彿凍齡般的顏值，搭上強勢的胸腹肌，最近引起網友討論的就是回歸預告中若隱若現的腹肌，有粉絲就提到想要直接投入尼坤王子的懷抱中呢！

第八名－SHINee 珉豪

SHINee珉豪也是團中經常展現出身材的一員，特別是珉豪在各綜藝中長展現驚人的體育、體能的表現常常讓粉絲印象深刻，少女時代的蒂芬尼，甚至曾透露手機裡滿滿都是珉豪的肌肉照呢！網友也常提到在演出中珉豪所炸裂出來的腹肌，真的是讓人非常難忘。

第七名－BTS Jimin

大勢男團BTS的Jimin被粉絲公認為是團內的「腹肌擔當」，完美的身材比例，加上性感的扭動，也讓不少粉絲稱他是KPOP性感的代表，還有網友認為Jimin的腹肌是近年來看過最厲害的偶像腹肌，更認為他是集可愛與性感於一身的大勢偶像。

第六名－ASTRO 車銀優

被外界稱為「臉蛋、外貌天才」的車銀優，在戲劇上的亮眼表現圈粉無數，他也曾經在戲劇中小露性感，不過最近車銀優似乎又更積極的健身，有網友就討論起他日漸粗壯的手臂，直喊車銀優「長大了」，更期待著未來可以看見車銀優再次展現身材。

第五名－Super Junior 利特

SJ隊長利特也是出了名喜歡展露身材的KPOP偶像，利特也曾在IG上分享自己在訓練時的自拍照，有網友就討論到利特有著「粒粒分明」的腹肌，覺得相當性感，還有粉絲認為利特的身材搭上他迷人的特質，讓他有著獨特的魅力，直喊是性感界的代表呢！

第四名－BTS 柾國

BTS的「忙內」柾國，也因為在演出中「撩出」腹肌引起網友的討論，還有著「肌肉果」的稱號，近來也因為刺青受到關注，再次引起網友們討論起柾國是性感的代表，更談到柾國「提早公開」的川字腹肌，完完全全就是粉絲們心中的性感男神，魅力圈粉無數。

第三名－CNBLUE 鄭容和

CNBLUE的鄭容和服完兵役後，也公開展示了身材，引起粉絲們的一陣暴動，直喊「當完兵差好多」，也有粉絲提到在當兵前就很性感，當完兵更是性感爆棚，最近在戲劇《大發不動產》展現出大塊胸肌，性感的身材再度引起粉絲們的討論，見到劇照的粉絲更喊「提神了」。

第二名－2PM 玉澤演

野獸偶像2PM的玉澤演，好身材是關注著KPOP的粉絲眾所皆知，因為身材實在太厲害，更受到粉絲與媒體封上「韓國隊長」的稱號，近來在戲劇《黑道律師文森佐》中裸著上身「威脅」的畫面，更被導演開玩笑「氣氛太對」應該改為KISS戲，讓網友直敲碗說「糟糕想看」，粉絲們也期待玉澤演這次在2PM的回歸中能夠展現出更多性感的樣貌。

第一名－GOT7 王嘉爾

在中國紅透半片天的GOT7王嘉爾，也經常在個人的社群媒體上攻猜自己訓練時的影像，明顯的胸腹肌經常讓粉絲們直喊「好性感」，王嘉爾也提到自己在疫情間嚴格執行著健身計畫，更少吃澱粉類的食物，每每發出性感的身材照，都會引起粉絲們的暴動，甚至有超過百萬的按讚數，相當吸睛，更有網友形容王嘉爾的身材根本就是「漫畫身材」。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年06月25日至2021年06月24日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『KPOP男團名身材』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」